«Сочи» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2021)

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вчера, 16:59

Увлекательный поединок двух команд с примерно похожими турнирными задачами можно будет увидеть в 17-м туре РПЛ — «Сочи» сыграет с «Краснодаром». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Краснодара» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Сочи» в последних матчах часто теряет очки, но в целом показывает качественный футбол. Коллектив сохраняет за собой третью позицию в турнирной таблице, имея в активе 28 набранных балов. В прошлом туре РПЛ «Сочи» сыграл вничью с «Уралом» (1:1), а неделей ранее уступил на своем поле «Рубину» (1:2).

«Краснодар» решил большинство игровых проблем и смог вплотную приблизиться к группе лидеров. Клуб набрал 25 очков и перед стартом 17-го тура находится на пятой позиции, отставая от лидера на девять баллов. Предстоящий матч важен для «быков», ведь в случае победы они смогут обойти «Сочи» в таблице по дополнительным показателям. В последних двух поединках «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (3:3) и обыграл «Спартак» (2:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Сочи» закончились исходом «обе забьют»

«Краснодар» проиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

«Сочи» выиграл в трех из пяти последних матчей с «Краснодаром»

Три последних матча между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Определить победителя в этой паре довольно сложно и рискованно, поэтому предлагаем обратить внимание на количество забитых мячей. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.