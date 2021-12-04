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«Сочи» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2021)

вчера, 16:59

Увлекательный поединок двух команд с примерно похожими турнирными задачами можно будет увидеть в 17-м туре РПЛ — «Сочи» сыграет с «Краснодаром». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.603.692.69
Фонбет 2.50 3.45 2.75
Мелбет 2.58 3.76 2.75
1XBET 2.58 3.76 2.75
BetBoom 2.54 3.71 2.70

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Краснодара» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Сочи» в последних матчах часто теряет очки, но в целом показывает качественный футбол. Коллектив сохраняет за собой третью позицию в турнирной таблице, имея в активе 28 набранных балов. В прошлом туре РПЛ «Сочи» сыграл вничью с «Уралом» (1:1), а неделей ранее уступил на своем поле «Рубину» (1:2).

«Краснодар» решил большинство игровых проблем и смог вплотную приблизиться к группе лидеров. Клуб набрал 25 очков и перед стартом 17-го тура находится на пятой позиции, отставая от лидера на девять баллов. Предстоящий матч важен для «быков», ведь в случае победы они смогут обойти «Сочи» в таблице по дополнительным показателям. В последних двух поединках «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (3:3) и обыграл «Спартак» (2:1).

Информация для ставок

  • Семь последних матчей «Сочи» закончились исходом «обе забьют»
  • «Краснодар» проиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Сочи» выиграл в трех из пяти последних матчей с «Краснодаром»
  • Три последних матча между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Определить победителя в этой паре довольно сложно и рискованно, поэтому предлагаем обратить внимание на количество забитых мячей. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.05 1.85 1.60 2.45
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
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Все комментарии
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8bvxjx34gwg3
вчера в 17:14
Футбольный клуб Сочи выиграет матч.
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