СПАЛ – «Реджана». Прогноз на матч Серии B (18.01.2021)

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18 января 2021, 15:53

В заключительном матче 18-го тура итальянской Серии B СПАЛ на домашней арене сыграет против «Реджаны». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой встречи букмекеры считают СПАЛ . Ставки на победу хозяев в БК Мелбет можно разместить с котировкой 1.53. Заключить пари на ничейный исход контора предлагает с коэффициентом 4.30, а победа «Реджаны» идет за 6.20.

На результативность матча букмекер предложил практически равную линию. Ставки с условием ТБ (2,5) идут с котировкой 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

СПАЛ по итогам прошлого сезона покинул Серию A. В текущей кампании команда пытается вернуться в элиту итальянского футбола. На данный момент «бело-синие» располагаются на шестом месте в турнирной таблице, отставая от первых двух мест на четыре очка.

В прошлом туре чемпионата СПАЛ победил в гостях «Фрозиноне» (2:1). Так команда прервала череду неудач из двух поражений.

«Реджана» в этом сезоне решает абсолютно другие задачи. На данный момент команда ведет борьбу за выживание, находясь в зоне вылета (18-е место и 15 очков на счету). Чтобы покинуть подвальную часть турнирной таблицы, коллективу нужно отыграть два зачетных пункта, которые отделяют его от 15-го места.

В четырех последних турах «Реджана» проигрывала. Последнее поражение зафиксировано от «Читтаделлы» на домашней арене (0:2).

Информация для ставок

· СПАЛ выиграл пять из восьми матчей на своем поле

· «Реджана» проиграла пять из восьми матчей на выезде

· СПАЛ выиграл два прошлых матча против «Реджаны»

· «Реджана» не забивала в двух последних выездных поединках

Прогноз

СПАЛ заметно превосходит соперника в классе. Команда сохранила костяк футболистов после вылета из Серии A, куда хозяева решительно настроены вернуться.

Учитывая мотивацию хозяев, а также кризисное состояние гостей, берем ставку на победу СПАЛа с коэффициентом 1.53 в БК Мелбет.