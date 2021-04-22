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«Спарта» — «Венло». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.04.2021)

22 апреля 2021, 06:12

«Спарта» сыграет на своем поле с «Венло» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.226.43
Фонбет 1.50 4.40 6.30

​Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Спарту» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победа «Венло» представлена коэффициентом 5.3.

Форма команд

«Спарта» набрала 34 балла и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 9 побед, 7 ничьих и 13 поражений. Также команда забила 40 мячей и пропустила 46 голов. «Спарта» находится на приличном расстоянии от зоны вылета. В последнем туре команда прервала свою пятиматчевую серию без поражений.

«Венло» находится на 16-й строчке чемпионата. В активе команды 22 очка. «Венло» находится в ужасной форме и давно не набирает очков. В этом сезоне на счету клуба 6 побед, 4 ничьи и 19 поражений в этом сезоне. Команда забила 39 мячей и пропустила 75 голов. «Венло» является худшей командой по числу пропущенных мячей в чемпионате Нидерландов.

Информация для ставок

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.9. Также можно поставить на победу «Спарты» или ничейный исход по коэффициенту 1.16.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.82 1.62 2.40
1XBET 3.04 1.35 2.08 1.83 1.60 2.24
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STVA 1
STVA 1
22 апреля в 06:17
Хозяева не проиграют
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