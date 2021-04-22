«Спарта» — «Венло». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 06:12

«Спарта» сыграет на своем поле с «Венло» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

​Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Спарту» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победа «Венло» представлена коэффициентом 5.3.

Форма команд

«Спарта» набрала 34 балла и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 9 побед, 7 ничьих и 13 поражений. Также команда забила 40 мячей и пропустила 46 голов. «Спарта» находится на приличном расстоянии от зоны вылета. В последнем туре команда прервала свою пятиматчевую серию без поражений.

«Венло» находится на 16-й строчке чемпионата. В активе команды 22 очка. «Венло» находится в ужасной форме и давно не набирает очков. В этом сезоне на счету клуба 6 побед, 4 ничьи и 19 поражений в этом сезоне. Команда забила 39 мячей и пропустила 75 голов. «Венло» является худшей командой по числу пропущенных мячей в чемпионате Нидерландов.

Информация для ставок

«Спарта» проиграла в одном из последних пяти матчей

У «Спарты» 4 победы в 14 домашних матчах этого сезона

«Венло» не побеждает девять игр кряду. Последняя победа состоялась в кубковом матче против «Неймегена»

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.9. Также можно поставить на победу «Спарты» или ничейный исход по коэффициенту 1.16.