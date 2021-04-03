«Спарта» — «Зволле»: прогноз на матч Эредивизие (03.04.2021)

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вчера, 12:31

«Спарта» играет против «Зволле» в рамках очередного тура в Эредивизие. Этот поединок состоится 3 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Спарты», поэтому предлагают коэффициент 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, на победу «Зволле» по 3.50.

Форма команд

В этом сезоне «Спарта» набрала 31 балл. Команда расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе у «Спарты» восемь победных поединков, семь ничьих и 12 поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 42 мяча. В последних поединках у «Спарты» неплохо получается навязать борьбу другим клубам. У этой команды есть характер, она совершенно точно не хочет закончить чемпионат на самом дне таблицы.

«Зволле» расположился на 13-й строчке в таблице. У клуба 29 пунктов. В нынешнем сезоне «Зволле» выиграл шесть поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в десяти матчах. В последних играх у клуба были серьезные проблемы, «Зволле» несколько раз допустил осечку в матчах даже против команд слабее себя. Поединок против «Спарты» будет тяжелым, поэтому «Зволле» может его проиграть. Команда забила 35 раз и пропустила 43 гола.

Информация для ставок

● «Зволле» трижды проиграл за последние пять матчей

● «Спарта» не проигрывает четыре поединка кряду

● «Зволле» забил и пропустил одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 9

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Зволле» по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на то, что тотал голов в поединке будет больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

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