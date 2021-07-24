«Спартак-2» — «Енисей». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

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вчера, 07:57

Вторая команда «Спартака» в Москве сыграет против «Енисея» из Красноярска в 1-м туре ФНЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Енисей» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Победа «Спартака-2» котируется в 3.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Спартак-2» с 1 набранным баллом расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В 1-м туре клуб сыграл вничью со второй командой «Краснодара» (0:0), а затем потерпел разгромное поражение от «Торпедо» (0:5). В прошлом розыгрыше ФНЛ «Спартак-2» финишировал на 14-м месте.

«Енисей», чей форвард недавно перебрался в чемпионат Австралии, после 2 туров находится 15-й строчке в турнирной таблице. Вначале команда потерпела поражение от «Велеса» (0:1), а затем сыграла вничью с «Кубанью» (2:2). Прошлый сезон красноярский клуб завершил на 10-й позиции в ФНЛ .

Информация для ставок

«Енисей» не побеждает три матча кряду

«Спартак-2» не побеждает три поединка подряд

«Енисей» пропускал в каждом из последних трех матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.68.