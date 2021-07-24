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«Спартак-2» — «Енисей». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

вчера, 07:57

Вторая команда «Спартака» в Москве сыграет против «Енисея» из Красноярска в 1-м туре ФНЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Енисей» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Победа «Спартака-2» котируется в 3.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Спартак-2» с 1 набранным баллом расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В 1-м туре клуб сыграл вничью со второй командой «Краснодара» (0:0), а затем потерпел разгромное поражение от «Торпедо» (0:5). В прошлом розыгрыше ФНЛ «Спартак-2» финишировал на 14-м месте.

«Енисей», чей форвард недавно перебрался в чемпионат Австралии, после 2 туров находится 15-й строчке в турнирной таблице. Вначале команда потерпела поражение от «Велеса» (0:1), а затем сыграла вничью с «Кубанью» (2:2). Прошлый сезон красноярский клуб завершил на 10-й позиции в ФНЛ.

Информация для ставок

  • «Енисей» не побеждает три матча кряду
  • «Спартак-2» не побеждает три поединка подряд
  • «Енисей» пропускал в каждом из последних трех матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.45 1.90 1.92 1.50 2.60
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shlomo
shlomo
вчера в 11:35
Хозяева не проиграют
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