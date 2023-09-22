«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (23.09.2023)

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вчера, 15:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Динамо» Москва оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

Московский «Спартак» после серии неудачных поединков смог немного выровнять ситуацию с результатами, но в РПЛ они все еще находится очень низко, а именно на шестой позиции. Коллектив набрал 13 очков и отстает от «Динамо» на два пункта, поэтому обойти принципиального соперника в таблице в случае победы послужит дополнительной мотивацией. В кубке России «Спартак» уверенно обыграл «Пари НН» (3:0), а в чемпионате вырвал победу у «Сочи» (1:0).

«Динамо» Москва в пяти последних матчах смогло выиграть лишь один матч, что говорит о спаде в результатах команды. Московский клуб опустился уже на четвертое место, и чтобы его сохранить может быть недостаточно даже ничейного результата. Тем не менее, подопечные Лички постараются не повторять результат недавнего кубкового поединка со «Спартаком» (1:4). В прошлом туре РПЛ «Динамо» не удержало победу с «Пари НН» (1:1).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл три из пяти последних поединков во всех турнирах

Шесть последних матчей «Динамо» Москва завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл у динамовцев три из пяти последних встреч

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды исторически играют между собой результативно и в этот футбольный вечер наверняка порадуют зрителей большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.