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«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (23.09.2023)

вчера, 15:04
Динамо Москва

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Динамо» Москва оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.054.183.25
Лига Ставок 2.13 4.00 3.30
Pari 2.15 4.05 3.20

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

Московский «Спартак» после серии неудачных поединков смог немного выровнять ситуацию с результатами, но в РПЛ они все еще находится очень низко, а именно на шестой позиции. Коллектив набрал 13 очков и отстает от «Динамо» на два пункта, поэтому обойти принципиального соперника в таблице в случае победы послужит дополнительной мотивацией. В кубке России «Спартак» уверенно обыграл «Пари НН» (3:0), а в чемпионате вырвал победу у «Сочи» (1:0).

«Динамо» Москва в пяти последних матчах смогло выиграть лишь один матч, что говорит о спаде в результатах команды. Московский клуб опустился уже на четвертое место, и чтобы его сохранить может быть недостаточно даже ничейного результата. Тем не менее, подопечные Лички постараются не повторять результат недавнего кубкового поединка со «Спартаком» (1:4). В прошлом туре РПЛ «Динамо» не удержало победу с «Пари НН» (1:1).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл три из пяти последних поединков во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Динамо» Москва завершились исходом «обе забьют»
  • «Спартак» выиграл у динамовцев три из пяти последних встреч
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды исторически играют между собой результативно и в этот футбольный вечер наверняка порадуют зрителей большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.49 2.15 1.75
Лига Ставок 2.70 1.47 2.17 1.71
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:02
Зачем такие длинные рассуждения. Динамо победи без вариантов. Почему? А мне так хочется очень, вот и все!
Гость
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