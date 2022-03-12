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«Спартак» Москва — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (13.03.2022)

сегодня, 13:36
Краснодар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Краснодара» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.224.70
Фонбет 1.60 4.20 5.20
Мелбет 1.61 4.58 5.65
BetBoom 1.58 4.46 5.68

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Спартак» провалил первую половину сезона и не по-спортивному принципу покинул Лигу Европы, так и не сыграв 1/8 финала, поэтому можно сделать вывод, что дела у клуба идут не лучшим образом. «Народная команда» набрала 26 очков и идет только на девятом месте, где болельщики явно не ожидали ее увидеть перед началом текущего футбольного сезона. Два последних матча «Спартака» завершились победой над «Динамо» Москва (2:0) и поражением от ЦСКА с тем же счетом (0:2).

Будущее «Краснодара» очень туманно и клуб может лишиться большого количества своих легионеров. В такой ситуации сложно предсказать, как будет выглядеть команда на завершительном отрезке сезона. На данный момент «быки» занимают пятое место и имеют в активе 32 очка. В прошлом матче чемпионата России «Краснодар» обыграл на своем поле «Урал» (2:1), а ранее разошелся миром с «Нижним Новгородом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Спартак» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах
  • «Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей у «Спартака»
  • Четыре из пяти поединков «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести матчей между клубами на поле «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» имеет более сложную ситуацию в РПЛ, чем «Краснодар» и будет играть только на победу. Предполагаем, что учитывая проблемы гостей, «красно-белым» удастся добиться сложной победы. Сделать ставку на победу московского клуба можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.68 1.74 2.12
Фонбет 2.20 1.70
Мелбет 2.27 1.74
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