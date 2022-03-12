«Спартак» Москва — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (13.03.2022)

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сегодня, 13:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Краснодара» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Спартак» провалил первую половину сезона и не по-спортивному принципу покинул Лигу Европы, так и не сыграв 1/8 финала, поэтому можно сделать вывод, что дела у клуба идут не лучшим образом. «Народная команда» набрала 26 очков и идет только на девятом месте, где болельщики явно не ожидали ее увидеть перед началом текущего футбольного сезона. Два последних матча «Спартака» завершились победой над «Динамо» Москва (2:0) и поражением от ЦСКА с тем же счетом (0:2).

Будущее «Краснодара» очень туманно и клуб может лишиться большого количества своих легионеров. В такой ситуации сложно предсказать, как будет выглядеть команда на завершительном отрезке сезона. На данный момент «быки» занимают пятое место и имеют в активе 32 очка. В прошлом матче чемпионата России «Краснодар» обыграл на своем поле «Урал» (2:1), а ранее разошелся миром с «Нижним Новгородом» (0:0).

Информация для ставок

«Спартак» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах

«Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей у «Спартака»

Четыре из пяти поединков «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести матчей между клубами на поле «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз