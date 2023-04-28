«Спартак» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (29.04.2023)

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вчера, 21:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Динамо» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

Московский «Спартак» не смог навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, а теперь мечтает хотя бы обойти «Ростов» и вернуть себе второе место. На данный момент «народная команда» набрала 48 очков и уступает всего один пункт команде Карпина. В личной встрече в случае победы хозяева обойдут конкурента, что и является лучшей мотивацией для футболистов. В прошлом матче» Спартак» вырвал победу в игре с «Краснодаром» (4:3), а в кубке России уступил «Акрону» (1:2).

«Ростов» уже может записать себе этот футбольный год в актив, но еще имеет шансы побороться за второе место. Для этого гостям очень важно, как минимум не проиграть в игре с «красно-белыми», а победа и вовсе как минимум удвоит их шансы на серебряные медали. Два последних поединка «Ростова» в чемпионате России завершились выездной победой над «Уралом» (3:1) и ничьей с «Зенитом» (0:0).

Информация для ставок

Пять последних матча «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» не проигрывает уже восемь матчей подряд в основное время

«Спартак» проиграл три из пяти матчей «Ростов» при одной победе в официальных матчах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» имеет не лучшую статистику с «Ростовом» и вполне может иметь проблемы в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.