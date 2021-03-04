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«Специа» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (06.03.2021)

04 марта 2021, 22:43

Интересный поединок ждет всех любителей футбола в 26-м туре Серии А. «Специа» ждет в гости «Беневенто». Встреча состоится 6 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.673.62
Fonbet Live! 5.40 1.30 10.00
Мелбет 2.24 3.47 3.37
Лига ставок 2.25 3.30 3.30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Специа». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.08. Победа «Беневенто» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.86. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно за 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Специа» после ряда удачных поединков немного сдала в результатах и уже три матча не может одержать победу. Команда находится на 15-м месте в Серии А, а отрыв от зоны вылета составляет всего пять очков. Тренерскому штабу следует настроить команду на продолжение борьбы, так как впереди еще длинный отрезок чемпионата. В прошлом туре «Специа» проиграла «Ювентусу» (0:3), а ранее сыграла вничью с «Пармой» (2:2).

«Беневенто» находится по соседству со «Специей» и имеет такое же количество очков. Коллектив продолжает борьбу за сохранение прописки в Серии А. Чтобы обеспечить болельщикам спокойное окончание сезона, команда должна добиваться результатов и играть более собранно. Последние две игры «Беневенто» проиграл «Наполи» (0:2) и «Вероне» (0:3).

Информация для ставок

  • «Беневенто» не может победить уже девять матчей подряд
  • «Специа» выиграла три матча из последних десяти во всех турнирах
  • Шесть из семи матчей между командами завершились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

Встреча соседей по турнирной таблице всегда отличается большим количеством борьбы и высокой напряженностью. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничейный результат. Коэффициент на данный исход составляет 3.7.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мариуполь» — «Ворскла».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.673.62
Fonbet Live! 5.40 1.30 10.00
Мелбет 2.24 3.47 3.37
Лига ставок 2.25 3.30 3.30
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