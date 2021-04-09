«Специа» — «Кротоне». Прогноз на матч чемпионата Италии (10.04.2021)

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вчера, 06:37

В 30-м туре Серии А «Специа» сыграет дома с «Кротоне». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Специю» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.84. Ничейный исход оценивается в 4.1. Также можно сделать ставку на победу «Кротоне» по коэффициенту 4.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.69 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» котируется в 1.65.

Форма команд

«Специя» показывает очень нестабильные результаты, и от зоны вылета команду отделяет всего семь очков. Команда выиграла всего один матч из пяти последних, и тренерскому штабу следует серьезно задуматься над тем, как обезопасить клуб от понижения в классе. В прошлом туре «Специа» проиграла «Лацио» (1:2), а туром ранее одолела в домашнем матче «Кальяри» (2:1).

«Кротоне» остается последней командой чемпионата, отставание от спасительной 17-й строчки составляет 9 очков, при этом «Кротоне» провёл на одну игру больше, чем идущий на этом месте «Торино». В последних двух турах «Кротоне» проиграл «Наполи» (3:4) и «Болонье» (2:3).

Информация для ставок

«Кротоне» проиграл девять из последних десяти матчей чемпионата

«Специа» выиграла три из последних десяти матчей

«Специа» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд

В последних трех матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Специа» еще не обезопасила себя от вылета, поэтому матч против абсолютного аутсайдера будет хорошим шансом для хозяев поправить свое турнирное положение. Сделать ставку на победу «Специи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.