ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Специа» — «Кротоне». Прогноз на матч чемпионата Италии (10.04.2021)

вчера, 06:37

В 30-м туре Серии А «Специа» сыграет дома с «Кротоне». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.844.164.18
Лига Ставок Live! 5.50 3.25 1.73
Фонбет Live! 5.30 3.35 1.75
Мелбет 1.86 4.02 4.36
BetBoom Live! 5.31 3.40 1.80

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Специю» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.84. Ничейный исход оценивается в 4.1. Также можно сделать ставку на победу «Кротоне» по коэффициенту 4.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.69 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» котируется в 1.65.

Форма команд

«Специя» показывает очень нестабильные результаты, и от зоны вылета команду отделяет всего семь очков. Команда выиграла всего один матч из пяти последних, и тренерскому штабу следует серьезно задуматься над тем, как обезопасить клуб от понижения в классе. В прошлом туре «Специа» проиграла «Лацио» (1:2), а туром ранее одолела в домашнем матче «Кальяри» (2:1).

«Кротоне» остается последней командой чемпионата, отставание от спасительной 17-й строчки составляет 9 очков, при этом «Кротоне» провёл на одну игру больше, чем идущий на этом месте «Торино». В последних двух турах «Кротоне» проиграл «Наполи» (3:4) и «Болонье» (2:3).

Информация для ставок

  • «Кротоне» проиграл девять из последних десяти матчей чемпионата
  • «Специа» выиграла три из последних десяти матчей
  • «Специа» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд
  • В последних трех матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Специа» еще не обезопасила себя от вылета, поэтому матч против абсолютного аутсайдера будет хорошим шансом для хозяев поправить свое турнирное положение. Сделать ставку на победу «Специи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.32 1.67 1.77 2.15
Лига Ставок Live! 2.35 1.60 1.56 2.45
BetBoom Live! 2.78 1.48 1.71 2.22 1.32 3.65
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:59
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100