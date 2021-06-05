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«Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.06.2021)

05 июня 2021, 22:19

«Спорт Ресифи» и «Атлетико Минейро» проведут очную встречу в рамках второго тура бразильской Серии A. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 7 июня.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.773.631.68
Лига Ставок 4.10 3.40 1.92
Фонбет Live! 31.00 5.90 1.17
Мелбет 4.20 3.34 1.95
1XBET 3.84 3.48 1.99
BetBoom 4.00 3.30 1.95

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к успеху гостей в предстоящей игре. Поставить на победу «Атлетико Минейро» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.72. Вероятность ничьей оценивается в 3.56, а победа «Спорт Ресифи» получила котировку 5.15.

Также букмекер считает, что команды ограничатся максимум двумя забитыми голами. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.27.

Форма команд

Новый сезон бразильской Серии A «Спорт Ресифи» начинал гостевым матчем против «Интернасьоналя». Несмотря на статус очевидного аутсайдера встречи, команда избежала поражения, забив второй гол на последней минуте основного времени (2:2).

Отметим, что в завершившемся розыгрыше чемпионата штата Пернамбукано «Спорт Ресифи» дошел до финала, где в серии пенальти уступил «Наутико» (1:2).

Для «Атлетико Минейро» старт нового розыгрыша чемпионата Бразилии получился неудачным. В первом туре команда принимала на своем поле «Форталезу» и уступила со счетом 1:2, пропустив второй гол на пятой компенсированной минуте.

Затем «Атлетико» провел первый матч 1/16 финала бразильского Кубка в гостях у «Ремо». Там удалось добиться комфортной победы со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • «Спорт Ресифи» не уступал в 4 предыдущих матчах на своем поле – три победы и одна ничья
  • «Атлетико Минейро» не проигрывал в 7 последних гостевых играх во всех турнирах – пять побед и две ничьих
  • В 7 предыдущих встречах соперников на поле «Спорт Ресифи» забивали обе команды

Прогноз

Обе команды неудачно начали чемпионат, поэтому к очной встрече хозяева и гости подойдут с целью реабилитироваться. Стоит отметить, что дуэли соперников на поле «Спорт Ресифи» стабильно завершаются результативными исходами. Учитывая это, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предлагают коэффициент 2.75 на победу «Америки Минейро» в матче с «Коринтианс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.67 1.70 2.20
Лига Ставок 2.40 1.53 1.73 2.03 1.39 2.85
Мелбет 1.77 2.16
1XBET 2.15 1.77
BetBoom 2.28 1.57 1.67 2.10 1.35 3.00
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