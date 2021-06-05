«Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.06.2021)

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05 июня 2021, 22:19

«Спорт Ресифи» и «Атлетико Минейро» проведут очную встречу в рамках второго тура бразильской Серии A. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 7 июня.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к успеху гостей в предстоящей игре. Поставить на победу «Атлетико Минейро» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.72. Вероятность ничьей оценивается в 3.56, а победа «Спорт Ресифи» получила котировку 5.15.

Также букмекер считает, что команды ограничатся максимум двумя забитыми голами. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.27.

Форма команд

Новый сезон бразильской Серии A «Спорт Ресифи» начинал гостевым матчем против «Интернасьоналя». Несмотря на статус очевидного аутсайдера встречи, команда избежала поражения, забив второй гол на последней минуте основного времени (2:2).

Отметим, что в завершившемся розыгрыше чемпионата штата Пернамбукано «Спорт Ресифи» дошел до финала, где в серии пенальти уступил «Наутико» (1:2).

Для «Атлетико Минейро» старт нового розыгрыша чемпионата Бразилии получился неудачным. В первом туре команда принимала на своем поле «Форталезу» и уступила со счетом 1:2, пропустив второй гол на пятой компенсированной минуте.

Затем «Атлетико» провел первый матч 1/16 финала бразильского Кубка в гостях у «Ремо». Там удалось добиться комфортной победы со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Спорт Ресифи» не уступал в 4 предыдущих матчах на своем поле – три победы и одна ничья

«Атлетико Минейро» не проигрывал в 7 последних гостевых играх во всех турнирах – пять побед и две ничьих

В 7 предыдущих встречах соперников на поле «Спорт Ресифи» забивали обе команды

Прогноз

Обе команды неудачно начали чемпионат, поэтому к очной встрече хозяева и гости подойдут с целью реабилитироваться. Стоит отметить, что дуэли соперников на поле «Спорт Ресифи» стабильно завершаются результативными исходами. Учитывая это, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предлагают коэффициент 2.75 на победу «Америки Минейро» в матче с «Коринтианс».