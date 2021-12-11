«Спортинг» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.12.2021)

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сегодня, 10:36

В 14-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» в Лиссабоне примет «Боавишту». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Мелбет убеждены, что «Спортинг» победит в этой игре. Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.18. Вероятность ничьи оценивается в 7.10, а победа «Боавишты» доступна по котировке 16.25.

Форма команд

В минувшем туре чемпионата Португалии «Спортинг» добился гостевой победы в дерби над «Бенфикой» (3:1). Этот успех позволил действующему победителю лиги подняться на второе место.

«Боавишта» находится в плохой форме. Команда не может победить на протяжении семи туров чемпионата Португалии. В данной серии команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью, а в минувшем поединке лиги «Боавишта» разошлась миром на домашней арене с «Маритиму» (1:1). Отметим, что в общем зачете лиги клуб занимает 11-е место.

Информация для ставок

• «Спортинг» побеждал в 8 прошлых турах чемпионата Португалии

• «Спортинг» не пропускал голы в 6 из последних 7 домашних матчей лиги

• «Спортинг» побеждал в 3 предыдущих поединках против «Боавишты»

Прогноз

В чемпионате Португалии «Спортинг» выступает практически без осечек, а в домашних играх «львы» практически не пропускают. Учитывая неоднозначную форму «Боавишты», рекомендуем ставку на победу «Спортинга» с форой (-1,5) гола. Такой исход в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.61.