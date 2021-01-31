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«Спортинг Хихон» — «Картахена». Прогноз на матч испанской Сегунды (31.01.2021)

вчера, 09:27

31 января «Спортинг Хихон» принимает на своем стадионе «Картахену». Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити сделали свой прогноз на грядущую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.365.11
Лига ставок 2.01 3.00 4.20

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Спортинг Хихон». На победу этого клуба советуют ставить по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Картахены» — в 4.30. Хозяева поля хорошо играют и им очень нужны три балла, чтобы добраться до вершины таблицы.

Форма команд

«Спортинг» находится на пятой строчке в таблице и имеет в активе 36 баллов. В случае победы у «Спортинга» будет отличный шанс взобраться на четвертую строчку и обойти «Райо Вальекано». «Хихон» давно не выступал в Примере и хочет вернуться, громко заявив о себе. Свой последний матч хихонцы проиграли со счетом 0:2.

«Картахена» находится на 21-й строчке в таблице и имеет в активе 20 пунктов. Команда играет очень плохо, свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:2. Единственное светлое пятно в игре «Картахены» это форвард Рубен Кастро. Нападающему уже 39 лет, но он является лучшим бомбардиром клуба — 9 голов.

Информация для ставок

  • «Картахена» не побеждает пять матчей кряду
  • «Спортинг» не проиграл в трех из последних пяти игр
  • «Спортинг» забил 21 мяч — один из худших показателей среди топ-5 Сегунды

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что свой первый гол «Спортинг» забьет в первом тайме, коэффициент — 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.365.11
Лига ставок 2.01 3.00 4.20
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 09:38
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Картахена»
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