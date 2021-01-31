«Спортинг Хихон» — «Картахена». Прогноз на матч испанской Сегунды (31.01.2021)

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вчера, 09:27

31 января «Спортинг Хихон» принимает на своем стадионе «Картахену». Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити сделали свой прогноз на грядущую встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Спортинг Хихон». На победу этого клуба советуют ставить по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Картахены» — в 4.30. Хозяева поля хорошо играют и им очень нужны три балла, чтобы добраться до вершины таблицы.

Форма команд

«Спортинг» находится на пятой строчке в таблице и имеет в активе 36 баллов. В случае победы у «Спортинга» будет отличный шанс взобраться на четвертую строчку и обойти «Райо Вальекано». «Хихон» давно не выступал в Примере и хочет вернуться, громко заявив о себе. Свой последний матч хихонцы проиграли со счетом 0:2.

«Картахена» находится на 21-й строчке в таблице и имеет в активе 20 пунктов. Команда играет очень плохо, свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:2. Единственное светлое пятно в игре «Картахены» это форвард Рубен Кастро. Нападающему уже 39 лет, но он является лучшим бомбардиром клуба — 9 голов.

Информация для ставок

«Картахена» не побеждает пять матчей кряду

«Спортинг» не проиграл в трех из последних пяти игр

«Спортинг» забил 21 мяч — один из худших показателей среди топ-5 Сегунды

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что свой первый гол «Спортинг» забьет в первом тайме, коэффициент — 2.00.

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