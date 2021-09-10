«Спортинг» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (10.09.2021)

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сегодня, 16:52

«Спортинг» сыграет против «Леганеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 10 сентября 2021 года, он пройдет в 22:00 по Москве. В прошлом сезоне «Спортинг» был неплох и имел шансы на то, чтобы попасть в Примеру. Похоже, в этом сезоне команда все же хочет добиться своей изначальной цели. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу клуба из Хихона можно по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.05 и на победу «Леганеса» по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Спортинг» набрал десять баллов и является лидером турнирной таблицы. Команда выиграла три поединка, один раз сыграла вничью и не проигрывала в Сегунде. У клуба в активе пять забитых и два пропущенных. В последних играх «Спортинг» смотрится очень хорошо. Команда обыграла «Бургос», «Мирандес» и «Жирону», но не смогла справиться с «Тенерифе», матч завершился со счетом 0:0. «Спортинг» хорош в обороне, но с забитыми мячами у клуба проблема, в атаке нет подходящих исполнителей.

«Леганес» в прошлом сезоне боролся в плей-офф за попадание в Примеру, а сейчас находится в подвале турнирной таблицы Сегунды. Клуб набрал два балла и расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе команды два забитых и четыре пропущенных. В последних играх у «Леганеса» все очень плохо, клуб ни разу не побеждал в этом сезоне. Всего у «Леганеса» две ничьих и два поражения, а это не является нормой для такой команды.

Информация для ставок

«Леганес» не может выиграть вот уже три поединка кряду

«Спортинг» не проигрывает на протяжении пяти игр кряду

«Леганес» пропустил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Спортинг» находится в прекрасной форме и еще ни разу не проигрывал в Сегунде в этом сезоне. Команда наверняка с первых минут будет атаковать, а «Леганес», который часто пропускает и не может похвастаться хорошими результатами, захочет поднять белый флаг. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только «Спортинг» забьет по коэффициенту 3.40.