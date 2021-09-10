«Спортинг» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (10.09.2021)

«Спортинг» сыграет против «Леганеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 10 сентября 2021 года, он пройдет в 22:00 по Москве. В прошлом сезоне «Спортинг» был неплох и имел шансы на то, чтобы попасть в Примеру. Похоже, в этом сезоне команда все же хочет добиться своей изначальной цели. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу клуба из Хихона можно по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.05 и на победу «Леганеса» по коэффициенту 3.25.
Форма команд
«Спортинг» набрал десять баллов и является лидером турнирной таблицы. Команда выиграла три поединка, один раз сыграла вничью и не проигрывала в Сегунде. У клуба в активе пять забитых и два пропущенных. В последних играх «Спортинг» смотрится очень хорошо. Команда обыграла «Бургос», «Мирандес» и «Жирону», но не смогла справиться с «Тенерифе», матч завершился со счетом 0:0. «Спортинг» хорош в обороне, но с забитыми мячами у клуба проблема, в атаке нет подходящих исполнителей.
«Леганес» в прошлом сезоне боролся в плей-офф за попадание в Примеру, а сейчас находится в подвале турнирной таблицы Сегунды. Клуб набрал два балла и расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе команды два забитых и четыре пропущенных. В последних играх у «Леганеса» все очень плохо, клуб ни разу не побеждал в этом сезоне. Всего у «Леганеса» две ничьих и два поражения, а это не является нормой для такой команды.
Информация для ставок
- «Леганес» не может выиграть вот уже три поединка кряду
- «Спортинг» не проигрывает на протяжении пяти игр кряду
- «Леганес» пропустил четыре гола в последних пяти матчах
Прогноз
«Спортинг» находится в прекрасной форме и еще ни разу не проигрывал в Сегунде в этом сезоне. Команда наверняка с первых минут будет атаковать, а «Леганес», который часто пропускает и не может похвастаться хорошими результатами, захочет поднять белый флаг. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только «Спортинг» забьет по коэффициенту 3.40.