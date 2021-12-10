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«Спортинг» Хихон — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (10.12.2021)

сегодня, 14:09

«Спортинг» из Хихона примет на стадионе «Эль-Молиньон» «Уэску». Этот матч пройдет в рамках 20-го тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.263.47
Фонбет 2.18 3.20 3.55

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Спортинг». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Уэски» в 3.20.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Спортинг» в нынешнем сезоне Сегунды расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и восемь поражений. «Спортинг» забил 18 голов и пропустил 23 мяча. В последних матчах этот коллектив уступил «Лас-Пальмасу», а также сыграл вничью с «Фуэнлабрадой» и проиграл «Понферрадине». Команда показывает далеко не лучший футбол в своих встречах в последнее время.

«Уэска» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. У этого клуба — 25 баллов. Команда выиграла шесть поединков, семь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у «Уэски» 21 забитый и 19 пропущенных голов. В последних встречах «Уэска» выиграла у «Вальядолида», а также сыграла вничью с «Альмерией» и «Ибицей» соответственно.

Информация для ставок

  • «Уэска» не проигрывает пять матчей подряд
  • «Спортинг» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Уэски» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой встрече стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Уэски» по коэффициенту 1.62. «Уэска» не проигрывает последние пять поединков, команда показывает неплохой уровень игры и может отобрать как минимум один балл у хозяев поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.59 2.47
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Все комментарии
tu7ty5pf2xbe
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сегодня в 14:23
Футбольный клуб Спортинг (Хихон) выиграет матч.
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