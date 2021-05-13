«Стандард» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.05.2021)

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сегодня, 13:11

«Стандард» и «Мехелен» сыграют в этом туре между собой. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.29 на победу хозяев, на гостей же можно взять по коэффициенту 2.86, поставить на ничейный результат можно по 3.8.

Форма команд

«Стандард» не очень уверенно проводил свои последние поединки, в конце апреля проиграв дома «Генку» (1:2), а недавно уступил (2:6) достаточно скромному «Остенде». Но в прошлом туре команда смогла победить «Гент» (2:1).

«Мехелен» является командой, которая играет в очень интересный футбол, не только сама много забивает, но и дает играть своим соперникам, чего стоит только победа над «Остенде» (5:3) и ничья с «Мехеленом» (2:2) в последних матчах чемпионата.

Информация для ставок

• Последние восемь матчей с участием «Мехелена» завершились с результатом «обе забьют»

• В шести последних очных поединках был зафиксирован результат ТБ 2.5

• «Мехелен» выиграл всего один раз в последних шести встречах на выезде

Прогноз

Обе команды стремятся выйти в Лигу Конференций и явно хотят взять очки в этой встрече. Результативный футбол нам обеспечен. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют + ТБ 2.5» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

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