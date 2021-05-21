«Стандард» — «Остенде». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (22.05.2021)

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вчера, 11:04

Финальная встреча «Стандарда» и «Остенде» ждет нас в очередном туре чемпионата Бельгии.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явного фаворита в этом матче нет. «Стандард» играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Остенде» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.43.

Форма команд

«Стандард» провалил большинство матчей плей-офф и остался без еврокубков на следующий сезон. Всего одна победа — и это последнее место в группе. Доигрывать чемпионат команда будет на своем поле, поэтому постарается напоследок взять три очка. Предыдущий тур завершился поражением от «Гента» (0:2), а туром ранее был зафиксирован проигрыш «Мехелену» (1:3).

«Остенде» также не претендует на еврокубки. В прошлом матче расписали ничью с «Мехеленом» (2:2), а еще туром ранее безнадежно проиграли дома «Генту» (0:4). Команда может спокойно подготавливаться к следующему сезону, просматривая в этом поединке ближайший резерв.

Информация для ставок

• «Стандард» одержал всего одну победу в последних шести поединках

• «Остенде» забивает на выезде в четырех матчах подряд

• Восемь из девяти последних очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

• «Стандард» забивает в последних 12 домашних матчах подряд

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