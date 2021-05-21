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«Стандард» — «Остенде». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (22.05.2021)

вчера, 11:04

Финальная встреча «Стандарда» и «Остенде» ждет нас в очередном туре чемпионата Бельгии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.892.85
BetBoom 2.24 3.80 2.80

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явного фаворита в этом матче нет. «Стандард» играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Остенде» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.43.

Форма команд

«Стандард» провалил большинство матчей плей-офф и остался без еврокубков на следующий сезон. Всего одна победа — и это последнее место в группе. Доигрывать чемпионат команда будет на своем поле, поэтому постарается напоследок взять три очка. Предыдущий тур завершился поражением от «Гента» (0:2), а туром ранее был зафиксирован проигрыш «Мехелену» (1:3).

«Остенде» также не претендует на еврокубки. В прошлом матче расписали ничью с «Мехеленом» (2:2), а еще туром ранее безнадежно проиграли дома «Генту» (0:4). Команда может спокойно подготавливаться к следующему сезону, просматривая в этом поединке ближайший резерв.

Информация для ставок

• «Стандард» одержал всего одну победу в последних шести поединках
• «Остенде» забивает на выезде в четырех матчах подряд
• Восемь из девяти последних очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
• «Стандард» забивает в последних 12 домашних матчах подряд

Прогноз

Команды доигрывают турнир, поэтому могут позволить себе сыграть в открытый футбол с большим количеством голов. Сделать ставку на «обе забьют + ТБ 2.5» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.44 2.29 1.65
BetBoom 5.00 1.14 2.75 1.40 2.16 1.63
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shlomo
shlomo
вчера в 13:28
Игра на три результата
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