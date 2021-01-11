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«Стокпорт Каунти» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Кубка Англии (11.01.2021)

11 января 2021, 14:54

«Стокпорт» принимает «Вест Хэм» в рамках Кубка Англии. Есть ли шансы у хозяев? Давайте попробуем разобраться в нашем прогнозе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.205.781.25
Fonbet Live! 100.00 12.00 1.04

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие коэффициенты на эту игру. Победа «Стокпорта» доступна за 8,30, ничья находится на отметке 5,30, а триумф команды гостей можно сыграть за 1,35. Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,66, а меньше — за 2,34.

Форма команд

«Стокпорт» находится на четвертой позиции в Национальной лиге. В активе команды двадцать четыре набранных очка, но отставание от лидера составляет целых четырнадцать пунктов. Потенциально команда может претендовать на повышение в классе и переход во вторую лигу, но будет откровенно непросто.

«Вест Хэм» постепенно налаживает свою игру. Команда не проигрывает уже три матча кряду. В прошлом туре удалось переиграть «Эвертон» (1:0). Теперь необходимо продолжать демонстрировать свой высокий уровень и улучшать свое турнирное положение в рамках АПЛ.

Информация для ставок

· «Стокпорт» выиграл семь из 10 последних домашних матчей

· «Вест Хэм» победил в четырех из 10 последних выездных матчей

· «Вест Хэм» в двух выездных поединках не пропускает голов

Прогноз

Мы считаем, что гости сумеют продемонстрировать свою лучшую игру. По нашему мнению, за счет лучшей организации игры «Вест Хэм» даже запасным составом сумеет добыть победу. Мы предлагаем играть в этом поединке победу гостей с учетом форы -1,5 мяча с котировкой 2,03 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.205.781.25
Fonbet Live! 100.00 12.00 1.04
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
11 января в 15:29
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Вест Хэм»
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