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«Суонси» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

вчера, 15:29

«Суонси» в 43-м туре Чемпионшипа примет на своем поле КПР. Данный матч можно смело назвать одним из самых интересных в этом игровом дне. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.464.09
BetBoom 1.87 3.50 4.15

Ставки букмекеров

«Суонси» занимает одну из лидирующих позиций в Чемпионшипе и имеет преимущество у букмекеров на этот матч. На победу «Суонси» можно поставить по коэффициенту 1.92. На успех КПР коэффициент достигает 4.1. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.45.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 2.05. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 1.8.

Форма команд

«Суонси» идет вверху турнирной таблицы и серьезно претендует на выход в АПЛ. Вероятнее всего, команда будет вынуждена играть в плей-офф Чемпионшипа, так как существенно отстает от первых двух мест, которые дают прямую путевку в главную лигу Англии. Последними матчами «Суонси» стали ничья с «Уикомб Уондерерс» (2:2) и уверенная победа в поединке с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

КПР находится в середине турнирной таблицы и не может претендовать на более высокие места ввиду большого отставания по очкам. Команда доигрывает сезон и уже ждет подготовки к следующему. В прошлой игре КПР обыграл «Мидлсбро» (1:2), а туром ранее уступил «Ротерхэму» (1:3).

Информация для ставок

  • Семь из восьми матчей «Суонси» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Суонси» выиграл всего одну домашнюю игру из пяти последних
  • Последние четыре выездных матча КПР завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Суонси» играет на своем поле и сильнее нуждается в очках, чем их соперники. Предположим, что хозяева смогут добиться желаемого результата. Сделать ставку на победу «Суонси» по коэффициенту 1.92 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брентфорд» — «Кардифф».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.54 1.78 2.12
1XBET 2.40 1.57 1.80 2.12 1.40 2.95
BetBoom 2.62 1.44 1.82 1.92 1.46 2.55
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STVA 1
STVA 1
вчера в 15:40
Хозяева не проиграют
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