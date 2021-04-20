«Суонси» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

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вчера, 15:29

«Суонси» в 43-м туре Чемпионшипа примет на своем поле КПР . Данный матч можно смело назвать одним из самых интересных в этом игровом дне. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Суонси» занимает одну из лидирующих позиций в Чемпионшипе и имеет преимущество у букмекеров на этот матч. На победу «Суонси» можно поставить по коэффициенту 1.92. На успех КПР коэффициент достигает 4.1. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.45.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 2.05. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 1.8.

Форма команд

«Суонси» идет вверху турнирной таблицы и серьезно претендует на выход в АПЛ . Вероятнее всего, команда будет вынуждена играть в плей-офф Чемпионшипа, так как существенно отстает от первых двух мест, которые дают прямую путевку в главную лигу Англии. Последними матчами «Суонси» стали ничья с «Уикомб Уондерерс» (2:2) и уверенная победа в поединке с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

КПР находится в середине турнирной таблицы и не может претендовать на более высокие места ввиду большого отставания по очкам. Команда доигрывает сезон и уже ждет подготовки к следующему. В прошлой игре КПР обыграл «Мидлсбро» (1:2), а туром ранее уступил «Ротерхэму» (1:3).

Информация для ставок

Семь из восьми матчей «Суонси» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Суонси» выиграл всего одну домашнюю игру из пяти последних

Последние четыре выездных матча КПР завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Суонси» играет на своем поле и сильнее нуждается в очках, чем их соперники. Предположим, что хозяева смогут добиться желаемого результата. Сделать ставку на победу «Суонси» по коэффициенту 1.92 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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