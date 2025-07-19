«Ахмат» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (20.07.2025)

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19 июля 2025, 13:56

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Рубина» будет стоить 3.3, ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.95 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ахмат» в прошлом сезоне выступил не очень хорошо, и мог покинуть РПЛ . Команда заняла 14 место, с 25 заработанными очками. В стыковых матчах команда встретилась с «Уралом», где общий счёт составил (3:2). Два последних матча «Урала» завершились ничьёй с «Динамо» Москва (1:1), и победой над «Крыльями Советов» (1:0).

«Рубин» в прошедшем сезоне сумел забраться в десятку лучших команд. Он занял восьмое место, с 39 заработанными очками. Разница мячей отрицательная, 41 забитых и 43 пропущенных. Две последние игры казанской команды завершились минимальными победами над «Енисеем» (1:0), и «Уралом» (1:0).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл два матча из десяти

«Рубин» не проигрывает на протяжении четырёх матчей

Три из пяти последних встреч «Ахмата» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у команды из Казани и обрести уверенность в своих силах перед следующими соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.