«Ахмат» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (20.07.2025)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Рубина» будет стоить 3.3, ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.
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0 : 2
завершен
20 июля 2025, 20:30
воскресенье
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.95 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Ахмат» в прошлом сезоне выступил не очень хорошо, и мог покинуть РПЛ. Команда заняла 14 место, с 25 заработанными очками. В стыковых матчах команда встретилась с «Уралом», где общий счёт составил (3:2). Два последних матча «Урала» завершились ничьёй с «Динамо» Москва (1:1), и победой над «Крыльями Советов» (1:0).
«Рубин» в прошедшем сезоне сумел забраться в десятку лучших команд. Он занял восьмое место, с 39 заработанными очками. Разница мячей отрицательная, 41 забитых и 43 пропущенных. Две последние игры казанской команды завершились минимальными победами над «Енисеем» (1:0), и «Уралом» (1:0).
Информация для ставок
- «Ахмат» выиграл два матча из десяти
- «Рубин» не проигрывает на протяжении четырёх матчей
- Три из пяти последних встреч «Ахмата» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у команды из Казани и обрести уверенность в своих силах перед следующими соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.