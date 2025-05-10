«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2025)

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сегодня, 14:16

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Выбрать победителем «Реал» можно по коэффициенту 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.

Форма команд

«Барселона» занимает лидирующую позицию в испанском чемпионате, заработав 79 очков. Ранее команды уже встречались в финале Кубка Испании, где «каталонцы» одержали победу (3:2). «Барселона» являлась фаворитом в Лиге чемпионов, но в полуфинале достойно проиграла «Интеру» с общим счётом (6:7). Два последних матча команды в Ла Лиге завершились победами над «Мальоркой» (1:0), и «Вальядолидом» (2:1).

Мадридский «Реал» в турнирной таблице расположился сразу же за своим оппонентом, отставая от него на четыре балла. «Сливочные» еще могут побороться за первенство в чемпионате. Команда также выступала в плей-оффе Лиги Чемпионов, но потерпела поражение в 1/4 от «Арсенала» (5:1). Два последних матча в испанском чемпионате завершились победами над «Хетафе» (1:0), и «Сельтой» (3:2).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла два матча из десяти

«Реал» Мадрид выиграл три матча из пяти последних

Четыре последних Эль-Класико завершились победой «Барселоны»

Прогноз

Мы считаем, что матч станет результативным. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.