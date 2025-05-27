«Бетис» — «Челси». Прогноз на матч Лиги конференций (28.05.2025)

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вчера, 13:57

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Бетис» показывает неплохие результаты в нынешнем сезоне. В испанском чемпионате команда занимает шестое место в зоне еврокубков, с заработанными 60 очками. В финал Лиги Конференций команда прошла, обыграв «Фиорентину» с общим счётом (4:3). Два последних матча «Бетиса» завершились поражением от «Атлетико» (1:4), и ничьёй с «Валенсией» (1:1).

«Челси» показывает прекрасные результаты. Она завершила сезон на четвёртом месте в английской премьер-лиге, обеспечив себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Две последние игры «Челси» завершились победами над «Манчестер Юнайтед» (1:0), и «Ноттингем Форест» (1:0).

Информация для ставок

«Бетис» не выигрывает на протяжении пяти матчей

«Челси» одержала семь побед из десяти матчей

Четыре последних матча «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» за 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.