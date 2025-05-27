Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Бетис» — «Челси». Прогноз на матч Лиги конференций (28.05.2025)

вчера, 13:57
Челси

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 4.75 3.94 1.78
Pinnacle 4.78 3.95 1.78
Pari 4.60 3.85 1.82

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Бетис» показывает неплохие результаты в нынешнем сезоне. В испанском чемпионате команда занимает шестое место в зоне еврокубков, с заработанными 60 очками. В финал Лиги Конференций команда прошла, обыграв «Фиорентину» с общим счётом (4:3). Два последних матча «Бетиса» завершились поражением от «Атлетико» (1:4), и ничьёй с «Валенсией» (1:1).

«Челси» показывает прекрасные результаты. Она завершила сезон на четвёртом месте в английской премьер-лиге, обеспечив себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Две последние игры «Челси» завершились победами над «Манчестер Юнайтед» (1:0), и «Ноттингем Форест» (1:0).

Информация для ставок

  • «Бетис» не выигрывает на протяжении пяти матчей
  • «Челси» одержала семь побед из десяти матчей
  • Четыре последних матча «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» за 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.46 1.27 2.21 1.68 1.70 2.05
Pinnacle 3.59 1.32 2.28 1.68 1.76 2.15
Pari 2.20 1.70
Все комментарии
ykqc93p2c8z5
ykqc93p2c8z5
вчера в 16:53
Исходя из предложенных коэффициентов, ставка на успех «Челси» выглядит перспективной.
z6t4xxb2v73r
z6t4xxb2v73r
вчера в 14:51
Матч обещает быть напряжённым и интригующим, а ставки на исход «обе забьют — нет» выглядят наиболее перспективными в данном матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 