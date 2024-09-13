«Бетис» — «Леганес». Прогноз на матч Ла Лиги (13.09.2024)

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сегодня, 01:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.7. Успех «Леганеса» оценивается по коэффициенту 5.8 в букмекерской конторе Мостбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.77. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Бетис» стартовал в новом сезоне не совсем так, как хотелось футболистам и болельщикам и после трех туров набрал всего два балла. Команда имеет один матч в запасе, но грустного положения дел это не меняет. Коллективу очень важно выиграть домашний поединок у «Леганеса», чтобы подняться вверх на несколько позиций и порадовать своих поклонников. В прошлом туре «Бетис» проиграл на выезде «Реалу» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Алвесом» (0:0).

«Леганес» набрал пять очков в четырех турах Ла Лиги, что можно назвать средним результатом. Для команды очень важно закрепиться в элитном дивизионе, а для этого необходимо набирать баллы как можно в большем количестве поединков. В этой встрече у гостей определенно будут возможности это сделать, но от них потребуется дисциплина и отсутствие грубых ошибок. Два последних матча в чемпионате для «Леганеса» завершились поражением от «Мальорки» (0:1) и ничьей с «Вальядолидом» (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Бетиса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Леганес» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд

«Бетис» выиграл четыре последних домашних матча у «Леганеса»

Прогноз

«Бетис» успешно играет с «Леганесом» на своем стадионе в последних матчах и в этот раз наверняка сможет набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.