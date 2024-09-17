«Милан» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (17.09.2024)

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вчера, 00:20

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.93. В то время на победу «Милана» коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.8.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Милан» плохо начал сезон в Серии А и только в прошлом туре добился первой крупной победы с «Венецией» (4:0). «Россонери» в последнее время не очень хорошо выступает против «Ливерпуля» и намерен прервать эту серию уже в ближайшем поединке. В случае победы, подопечные Пауло Фонсеки обретут уверенность в своих силах на предстоящие поединки. В еще одной своей недавней игре «Милан» поделил очки с «Лацио» (2:2).

«Ливерпуль» до последнего тура имел в активе максимальное количество очков в АПЛ , но теперь опустился сразу на четвертое место с девятью баллами. В предстоящей игре Лиги чемпионов «красные» очень постараются набрать очки в Милан, а букмекеры верят именно в гостей. В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» минимально уступил «Ноттингем Форест» (0:1), а ранее уверенно обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь сложно предположить, кто рискнет сыграть в нем первым номером. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мостбет.