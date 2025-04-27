«Наполи» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (27.04.2025)

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сегодня, 00:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.42. Ничейный результат котируется по 4.4, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 2.3.

Форма команд

«Наполи» занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея столько же очков, как и у лидера, отстаёт от него по разнице мячей. Команда вылетела из Кубка Италии в 1/8 от «Лацио» (1:3). Две последние игры «Наполи» закончились победой дома над «Эмполи» (3:0) и победой на выезде над «Монца» (1:0).

«Торино» уверенно держится в середине таблице, занимая 10 место, имеет 43 очка. Попасть в еврокубки клубу не получится, ведь отставание от шестёрки лучших на данный момент 14 очков. К зоне вылета «Торино» тоже не опустятся, отрыв довольно большой, 18 очков. Два последних матча команды закончились поражением от «Комо» (0:1), и победой над «Удинезе» (2:0).

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает на протяжении семи матчей

За прошедшие 10 матчей «Торино» проиграл всего две встречи

«Торино» выиграл у «Наполи» один раз за 19 матчей

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, а значит зрители увидят достаточное количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.