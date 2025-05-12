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«Реал» Сосьедад — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2025)

сегодня, 16:11
Сельта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. Поставить на «Сельту» можно за 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 2.50 3.50 2.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.8.

Форма команд

«Реал Сосьедад» располагается в середине таблицы на 12 месте с 43 заработанными баллами. До зоны еврокубков не хватает всего четырёх очков. Команда неплохо себя проявила в Кубке Испании, она дошла до полуфинала, где проиграла «Реал» Мадриду с общим счётом (4:5). Два последних матча к «Реал» Сосьедада завершились ничьей с «Атлетиком» (0:0), и «Атлетико» (0:4).

«Сельта» находится в зоне еврокубков на седьмом месте, заработав 49 баллов. НО чтобы закрепиться в восьмёрке лучших, ей необходима победа, ведь отрыв от ближайших соперников всего два очка. Две последние встречи «Сельты» завершились поражением от «Реал» Мадрида (2:3), и победой над «Севильей» (3:2).

Информация для ставок

  • «Реал» Сосьедад проиграл пять последних матчей
  • «Сельта» проиграла три из десяти матчей
  • Три из четырёх прошедших матча «Сельты» завершились с тоталом больше 4.5

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным, но забитые мячи не заставят себя ждать. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Пари.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.80 2.02
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:07
Учитывая частые ничейные исходы между этими командами и атакующий потенциал гостей, не исключён обмен голами. Ожидается упорный матч, где индивидуальное мастерство может стать решающим фактором.
Гость
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