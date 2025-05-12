«Реал» Сосьедад — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2025)

1747055476

сегодня, 16:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. Поставить на «Сельту» можно за 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.8.

Форма команд

«Реал Сосьедад» располагается в середине таблицы на 12 месте с 43 заработанными баллами. До зоны еврокубков не хватает всего четырёх очков. Команда неплохо себя проявила в Кубке Испании, она дошла до полуфинала, где проиграла «Реал» Мадриду с общим счётом (4:5). Два последних матча к «Реал» Сосьедада завершились ничьей с «Атлетиком» (0:0), и «Атлетико» (0:4).

«Сельта» находится в зоне еврокубков на седьмом месте, заработав 49 баллов. НО чтобы закрепиться в восьмёрке лучших, ей необходима победа, ведь отрыв от ближайших соперников всего два очка. Две последние встречи «Сельты» завершились поражением от «Реал» Мадрида (2:3), и победой над «Севильей» (3:2).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад проиграл пять последних матчей

«Сельта» проиграла три из десяти матчей

Три из четырёх прошедших матча «Сельты» завершились с тоталом больше 4.5

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным, но забитые мячи не заставят себя ждать. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Пари.