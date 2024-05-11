«Спартак» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (11.05.2024)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Краснодара» оценивается за 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Московский «Спартак» неплохо выглядит в последних матчах, но слишком много упустил в середине сезона. Сейчас «народная команда» идет на пятом месте с 43 баллами и отстает от ближайшего «Локомотива» всего на один балл. В поединке с «Краснодаром», «Спартак» может серьезно повлиять на борьбу за чемпионство если хотя бы не проиграет в этой встрече. В кубке России «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0), а ранее поделил очки с «Пари НН» (0:0).

«Краснодар» играет очень нестабильно в последние месяцы, но все еще имеет шансы обойти «Зенит» и завоевать долгожданное чемпионство. Тем не менее, коллектив отстает на один пункт от питерского клуба и их ждет непростой выезд к «Спартаку», имеющему целую серию матчей без поражений. Только победа позволит гостям серьезно продолжить претендовать на первое место. В прошлом туре «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1), а ранее поделил очки с «Крыльями Советов» (0:0).

Информация для ставок

«Спартак» проиграл только два матча из десяти последних матчей

«Краснодар» смог выиграть лишь две встречи из десяти последних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз