«Спартак» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (11.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Краснодара» оценивается за 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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1 : 0
завершен
вчера, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.
Форма команд
Московский «Спартак» неплохо выглядит в последних матчах, но слишком много упустил в середине сезона. Сейчас «народная команда» идет на пятом месте с 43 баллами и отстает от ближайшего «Локомотива» всего на один балл. В поединке с «Краснодаром», «Спартак» может серьезно повлиять на борьбу за чемпионство если хотя бы не проиграет в этой встрече. В кубке России «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0), а ранее поделил очки с «Пари НН» (0:0).
«Краснодар» играет очень нестабильно в последние месяцы, но все еще имеет шансы обойти «Зенит» и завоевать долгожданное чемпионство. Тем не менее, коллектив отстает на один пункт от питерского клуба и их ждет непростой выезд к «Спартаку», имеющему целую серию матчей без поражений. Только победа позволит гостям серьезно продолжить претендовать на первое место. В прошлом туре «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1), а ранее поделил очки с «Крыльями Советов» (0:0).
Информация для ставок
- «Спартак» проиграл только два матча из десяти последних матчей
- «Краснодар» смог выиграть лишь две встречи из десяти последних поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Спартак» приложит максимум усилий для победы, чтобы показать свою значимость в РПЛ, помешав «Краснодару». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.