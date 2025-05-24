Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2025)

вчера, 22:48
Севилья

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.5. Поставить на «Севилью» можно за 6.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.51 4.85 5.75
Pinnacle 1.52 4.90 5.76
Pari 1.55 4.65 5.70

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Вильярреал» показывает отличные результаты в последнее время. Он идёт в топ-5 команд Испании, с заработанными 67 очками, она отстаёт от четвёртого места на три очка. Два последних матча «Вильярреал» завершились победами над «Леганесом» (3:0), и лидером сезона «Барселоной» (2:3).

«Севилья» показывает неудовлетворительные результаты для болельщиков, ведь она располагается очень близко к зоне вылета, на 17 месте. От «красной зоны» «нервионцев» отделяет всего одно очко. Две последние игры «Севильи» завершились победой над «Лас-Пальмасом» (1:0), и поражением от «Реал» Мадрида (0:2).

Информация

для ставок

  • «Вильярреал» выиграл последние пять матчей
  • «Севилья» проиграла три из пяти прошедших матчей
  • «Вильярреал» не проигрывает на протяжении пять домашних матчей

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей за 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 4.45 1.15 2.58 1.43 2.07 1.69
Pinnacle 2.74 1.49 2.17 1.75
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 