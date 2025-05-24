«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2025)

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вчера, 22:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.5. Поставить на «Севилью» можно за 6.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Вильярреал» показывает отличные результаты в последнее время. Он идёт в топ-5 команд Испании, с заработанными 67 очками, она отстаёт от четвёртого места на три очка. Два последних матча «Вильярреал» завершились победами над «Леганесом» (3:0), и лидером сезона «Барселоной» (2:3).

«Севилья» показывает неудовлетворительные результаты для болельщиков, ведь она располагается очень близко к зоне вылета, на 17 месте. От «красной зоны» «нервионцев» отделяет всего одно очко. Две последние игры «Севильи» завершились победой над «Лас-Пальмасом» (1:0), и поражением от «Реал» Мадрида (0:2).

Информация

для ставок

«Вильярреал» выиграл последние пять матчей

«Севилья» проиграла три из пяти прошедших матчей

«Вильярреал» не проигрывает на протяжении пять домашних матчей

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей за 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.