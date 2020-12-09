«Тоттенхэм» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 07:01

«Тоттенхэм» и «Антверпен» в очном противостоянии определят, кто же больше достоин победы в группе J Лиги Европы.

Ставки букмекеров

Аналитики БК Бетсити считают фаворитом матча хозяев поля. Коэффициент на их успех равен 1,43, ничья представлена котировкой 5,60, а успех гостей может увеличить банк игрока в семь раз.

В матче, когда выделен явный фаворит и аутсайдер, букмекеры увеличивают тотал. Этот поединок не стал исключением. На тотал больше 3,5 мячей в этой встрече можно поставить за 2,34, а тотал меньше 3,5 мячей представлен коэффициентом 1,74.

Форма команд

«Тоттенхэм» является лидером АПЛ . Команда будет применять ротацию состава, так как уже гарантировала себе выход в плей-офф. Тем не менее в борьбе за первое место «шпор» устроит только победа. Первая позиция даст право получить более простого соперника в плей-офф турнира.

«Антверпен» приятно удивил качеством своей игры на групповом этапе Лиге Европы. Команде удалось набрать двенадцать очков в пяти поединках. Правда, в чемпионате Бельгии дела обстоят не лучшим образом. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Генка» (2:4). Как результат, клуб идет на четвертой позиции с отставанием в шесть очков от первого места.

Информация для ставок

Между собой команды встречались один раз в истории. Во 2-м туре ЛЕ «Антверпен» победил «шпор» (1:0)

«Антверпен» победил «шпор» (1:0) «Тоттенхэм» выиграл пять последних домашних матчей кряду

«Анверпен» проиграл 4 из 10 последних выездных встреч

Прогноз

Наверняка хозяева попытаются сделать всё от себя зависящее, чтобы заработать три очка в этом поединке и взять реванш у своего соперника. В случае успеха им удастся финишировать на первом месте. «Антверпен» устраивает ничья, поэтому не исключаем, что гости будут играть выжидающе без излишних рисков.

Предлагаем комбинированную ставку на этот матч. Победа «Тоттенхэма» плюс тотал меньше 4,5 мячей с коэффициентом 1,90 в букмекерской конторе Бетсити.