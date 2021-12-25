«Гиресунспор» — «Хатайспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (25.12.2021)

В 19-м туре высшего дивизиона Турции мы станем свидетелями интересной битвы. «Гиресунспор» на своем поле примет «Хатайспор». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
|
0 : 1
завершен
25 декабря 2021, 16:00
суббота
Ставки букмекеров
Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли, они отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу «Гиресунспора». Победа «Хатайспора» порадует коэффициентом 3.77, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.2.
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Гиресунспор» в двух прошлых турах чемпионата провел встречи с «Алтаем» дома и смог победить со счетом 3:1, а также побывал в Стамбуле в гостях у «Истанбул Башакшехира», но ничего не смог сделать с более квалифицированной командой, поражение 1:3. После восемнадцати туров команда находится на 13-м месте, имея в активе 22 очка.
«Хатайсор» неожиданно для многих в этом сезоне является претендентом на еврокубки. Команда сумела набрать 29 очков после восемнадцати игр и всего на три бала отстает от третьей строчки. В двух последних турах коллектив не смог порадовать своих болельщиков, на табло были зафиксированы поражения от «Трабзонспора» (0:2) и «Коньяспора» (1:3).
Информация для ставок
- «Гиресунспор» выиграл четыре домашних поединка подряд
- «Хатайспор» потерпел три поражения в четырех прошедших играх
- Две минувшие очные встречи закончились вничью
- Пять из шести последних матчей «Гиресунспора» завершились результатом ТБ 2.5
Прогноз
Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одной из команд. Смеем предположить, что победитель так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2.