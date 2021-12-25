«Гиресунспор» — «Хатайспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (25.12.2021)

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25 декабря 2021, 14:10

В 19-м туре высшего дивизиона Турции мы станем свидетелями интересной битвы. «Гиресунспор» на своем поле примет «Хатайспор». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли, они отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу «Гиресунспора». Победа «Хатайспора» порадует коэффициентом 3.77, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Гиресунспор» в двух прошлых турах чемпионата провел встречи с «Алтаем» дома и смог победить со счетом 3:1, а также побывал в Стамбуле в гостях у «Истанбул Башакшехира», но ничего не смог сделать с более квалифицированной командой, поражение 1:3. После восемнадцати туров команда находится на 13-м месте, имея в активе 22 очка.

«Хатайсор» неожиданно для многих в этом сезоне является претендентом на еврокубки. Команда сумела набрать 29 очков после восемнадцати игр и всего на три бала отстает от третьей строчки. В двух последних турах коллектив не смог порадовать своих болельщиков, на табло были зафиксированы поражения от «Трабзонспора» (0:2) и «Коньяспора» (1:3).

Информация для ставок

«Гиресунспор» выиграл четыре домашних поединка подряд

«Хатайспор» потерпел три поражения в четырех прошедших играх

Две минувшие очные встречи закончились вничью

Пять из шести последних матчей «Гиресунспора» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одной из команд. Смеем предположить, что победитель так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2.