Турция — Уэльс. Прогноз на матч Евро-2020 (16.06.2021)

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вчера, 15:44

Во втором туре группы А мы увидим встречу Турции и Уэльса. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явного фаворита в этой встречи нет. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.38 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ставку на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 3.23. Ничейный результат оценивается в 3.14.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.51. Взять ТМ 2.5 можно по 1.5. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.21.

Форма команд

Турция потерпела очень обидное разгромное поражение от Италии (0:3) в первом матче турнира, старт которому положил защитник Мерих Демирал, который срезал мяч в свои ворота. Нынешний соперник ниже классом, поэтому будет больше шансов для взятия ворот, но легкой прогулки туркам здесь ждать не стоит.

Уэльс на удивление качественно провел стартовый поединок Евро-2020, не позволив более именитым швейцарцам взять три очка. Теперь же валлийцы готовы на дальнейшие подвиги, команда планирует навязать свою игру и в этом матче, у тренера и футболистов есть для этого все необходимое.

Информация для ставок

• В последних семи поединках Турция потерпела всего одно поражение

• Уэльс не забивает больше одного гола шесть матчей подряд

• Предыдущая очная встреча команд была в далеком 1997 году, она закончилась победой Турции (6:4)

Прогноз

Команды будут играть в осторожный футбол, так как цена ошибки в этом матче слишком высока. Кто забьет первый гол, тот и добудет положительный результат. Вероятно, что по такому сценарию будет немного голов, поэтому рекомендуем поставить ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.43 на победу сборной Португалии в матче с Венгрией.