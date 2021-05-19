«Логроньес» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

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вчера, 14:26

«Логроньес» примет «Фуэнлабраду» в рамках очередного тура испанской Сегунды 19 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Логроньес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.05 и на победу «Фуэнлабрады» за 3.45.

Форма команд

«Логроньес» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 41 балл. Последние матчи у клуба, мягко говоря, не задались. Команда постоянно теряет очки и имеет неприятную серию без побед, что может обернуться для клуба вылетом в Терсеру.

«Фуэнлабрада» набрала 50 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Фуэнлабрада» выглядит не лучшим образом, команда начала терять очки практически в каждом матче, но она уже застраховала себя от вылета в Терсеру. Для того чтобы чувствовать себя спокойнее, «Фуэнлабраде» достаточно победить в этом матче.

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» выиграла два матча из последних пяти

«Логроньес» не побеждает вот уже пять игр кряду

«Фуэнлабрада» забила и пропустила семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Фуэнлабрады» по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет в обоих таймах — 3.15.

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