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«Логроньес» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

вчера, 14:26

«Логроньес» примет «Фуэнлабраду» в рамках очередного тура испанской Сегунды 19 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.173.31
Мелбет 1.94 3.30 4.34

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Логроньес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.05 и на победу «Фуэнлабрады» за 3.45.

Форма команд

«Логроньес» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 41 балл. Последние матчи у клуба, мягко говоря, не задались. Команда постоянно теряет очки и имеет неприятную серию без побед, что может обернуться для клуба вылетом в Терсеру.

«Фуэнлабрада» набрала 50 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Фуэнлабрада» выглядит не лучшим образом, команда начала терять очки практически в каждом матче, но она уже застраховала себя от вылета в Терсеру. Для того чтобы чувствовать себя спокойнее, «Фуэнлабраде» достаточно победить в этом матче.

Информация для ставок

  • «Фуэнлабрада» выиграла два матча из последних пяти
  • «Логроньес» не побеждает вот уже пять игр кряду
  • «Фуэнлабрада» забила и пропустила семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Фуэнлабрады» по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет в обоих таймах — 3.15.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Алькоркон» — «Сабадель».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.84 1.57 2.48
Мелбет 1.59 2.28
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «УД Логроньес» (Логроньо)
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