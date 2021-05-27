«УД Логроньес» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

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вчера, 22:36

30 мая 2021 года «Логроньес» сыграет против «Лас-Пальмаса» в рамках последнего тура испанской Сегунды. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться хорошими результатами. «Лас-Пальмас» имел хороший шанс вернуться в Примеру, но вместо этого клуб весь сезон сражался за место в середине таблицы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этой встречи — «Логроньес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.42. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 4.60 и на победу «Лас-Пальмаса» по коэффициенту 7.70.

Форма команд

«Логроньес» находится на 19-й строчке в турнирной таблице Сегунды. В активе этого клуба 44 пункта. В нынешнем сезоне клуб выиграл 11 матчей, столько же играл вничью и проиграл в 19 поединках. У клуба 28 забитых и 52 пропущенных мяча. В последних поединках «Логроньес» выглядит очень плохо, команда регулярно проигрывает и теряет очки, но клуб является фаворитом грядущей встречи, так как «Логроньесу» предстоит серьезная борьба за выживание.

«Лас-Пальмас» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 53 балла. В нынешнем сезоне «островитяне» выиграли 13 поединков, 14 раз играли вничью и проиграли столько же матчей. В последних поединках у «Лас-Пальмаса» не ладится игра, клуб часто теряет очки, но все равно выглядит лучше, чем «Логроньес». Это будет интересный матч с командами, которые находятся в плохой форме. Интересно посмотреть, кто сможет проявить характер и вырвать победу.

Информация для ставок

«Логроньес» проиграл три матча из последних пяти

«Лас-Пальмас» выиграл два матча из последних пяти

«Логроньес» пропустил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.95. Еще одна актуальная ставка — «Лас-Пальмас» забьет все голы в ворота одной стороны поля по коэффициенту 2.03.