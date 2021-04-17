«Логроньес» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (18.04.2021)

1618610304

сегодня, 00:58

«Логроньес» примет на своем поле «Райо Вальекано» 18 апреля в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Райо Вальекано». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15. Еще одна актуальная ставка — победа «Логроньеса» за 3.15.

Форма команд

«Логроньес» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 39 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла десять матчей, девять раз сыграла вничью и проиграла 15 игр. В последних играх «Логроньес» выступает неплохо, клуб часто набирает очки и это может быть хорошим аргументом в пользу того, что «Райо» будет сложно сражаться с таким соперником.

«Райо Вальекано» набрал 55 пунктов и идет на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб из пригорода Мадрида имеет неплохие шансы принять участие в стыковых поединках в борьбе за выход в Примеру. У команды 16 побед, семь ничьих и 11 поражений. В последних играх «Райо» играет неплохо, но клубу слишком часто наносят поражения. Этот матч будет хорошей возможностью проверить себя против соперника с хорошим уровнем игры. Если «Райо» победит, клуб увеличит свои шансы на попадание в стыки.

Информация для ставок

«Райо» выиграл три матча из последних пяти

«Логроньес» не проигрывает четыре игры кряду

«Райо» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.95.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол».