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«Удинезе» — «Кальяри». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

вчера, 06:59

В 32-м туре Серии А «Удинезе» примет на своем поле «Кальяри». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.243.24
Лига Ставок 2.28 3.30 3.35
Фонбет Live! 49.00 7.70 1.11
Мелбет 2.14 3.37 3.73
1XBET 1.72 7.10 2.80
BetBoom 2.30 3.27 3.42

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт минимальное предпочтение «Удинезе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Победа «Кальяри» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.05 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82. Исход «обе забьют» котируется в 1.79.

Форма команд

«Удинезе» занимает 12-е место в чемпионате и в последнем туре прервал свою серию без побед. Команда провела достаточно стабильный сезон и уже не претендует на более высокие места. «Удинезе» не отличается высокой реализацией, но компенсирует этот недостаток качественной игрой в защите. В последнем матче «Удинезе» выиграл на выезде у «Кротоне» (2:1), а до этого уступил «Торино» (0:1).

«Кальяри» долго не мог набрать очки в чемпионате, но в последнем туре переиграл «Парму» (4:3) и оставил себе небольшие шансы на сохранение прописки в Серии А. Команде необходимо отыграть пять очков за оставшиеся семь туров. До матча с «Пармой» «Кальяри» на выезде проиграл лидеру чемпионата – «Интеру» (0:1).

Информация для ставок

  • «Удинезе» и «Кальяри» выиграли по три матча из последних десяти в Серии А
  • В трех из четырех последних матчей между клубами сыграла ставка «обе забьют»
  • «Кальяри» неуверенно выступает на выезде: 1 победа в 10 последних поединках
  • «Удинезе» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Кальяри»

Прогноз

«Кальяри» имеет мало шансов на успех в этом поединке, исходя из статистики личных встреч команд и выездных матчей клуба. Рекомендуем сделать ставку на победу «Удинезе» по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.56 1.81 2.10
Лига Ставок 2.65 1.49 1.83 1.98 1.46 2.75
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.43 1.56 7.88 1.05 1.40 2.95
BetBoom 2.46 1.58 1.76 2.13 1.42 2.96
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