«Удинезе» — «Кальяри». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

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вчера, 06:59

В 32-м туре Серии А «Удинезе» примет на своем поле «Кальяри». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт минимальное предпочтение «Удинезе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Победа «Кальяри» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.05 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82. Исход «обе забьют» котируется в 1.79.

Форма команд

«Удинезе» занимает 12-е место в чемпионате и в последнем туре прервал свою серию без побед. Команда провела достаточно стабильный сезон и уже не претендует на более высокие места. «Удинезе» не отличается высокой реализацией, но компенсирует этот недостаток качественной игрой в защите. В последнем матче «Удинезе» выиграл на выезде у «Кротоне» (2:1), а до этого уступил «Торино» (0:1).

«Кальяри» долго не мог набрать очки в чемпионате, но в последнем туре переиграл «Парму» (4:3) и оставил себе небольшие шансы на сохранение прописки в Серии А. Команде необходимо отыграть пять очков за оставшиеся семь туров. До матча с «Пармой» «Кальяри» на выезде проиграл лидеру чемпионата – «Интеру» (0:1).

Информация для ставок

«Удинезе» и «Кальяри» выиграли по три матча из последних десяти в Серии А

В трех из четырех последних матчей между клубами сыграла ставка «обе забьют»

«Кальяри» неуверенно выступает на выезде: 1 победа в 10 последних поединках

«Удинезе» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Кальяри»

Прогноз

«Кальяри» имеет мало шансов на успех в этом поединке, исходя из статистики личных встреч команд и выездных матчей клуба. Рекомендуем сделать ставку на победу «Удинезе» по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Мелбет.