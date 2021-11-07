«Удинезе» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 12:15

В 12-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет «Сассуоло», который готов давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.41. Ничейный результат можно выбрать по коэффициенту 3.55, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.79. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным, они предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Удинезе» давно не может выиграть в Серии А, но большинство матчей играет вничью. Сейчас коллектив идет только на 14-м месте с одиннадцатью набранными очками и рассчитывает как можно ближе подобраться к середине турнирной таблицы, но никак не выше. В прошлых двух турах чемпионата Италии «Удинезе» проиграл на выезде чемпиону страны «Интеру» (0:2) и разошелся миром на своем поле с «Вероной» (1:1).

«Сассуоло» не показывает высоких результатов, как в прошлом сезоне, и возможно, причиной этому является продажа нескольких игроков в летнее межсезонье, а также уход главного тренера Роберто Де Дзерби. Перед началом очередного тура команда идет на 13-м месте с четырнадцатью набранными очками, но их болельщики ждут большего. В прошлой игре чемпионата «Сассуоло» уступил на своем поле «Эмполи» (1:2), а ранее неожиданно победил «Ювентус» на выезде (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Удинезе» завершились ничейным результатом

Пять матчей «Сассуоло» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Сассуоло» не может выиграть у «Удинезе» шесть поединков подряд

Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Встреча середняков Серии А не обещает быть яркой и зрелищной, ведь команды не находятся в своих лучших кондициях. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой вариант составляет 2.1.