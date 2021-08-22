«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (22.08.2021)

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вчера, 11:52

«Удинезе» дома примет «Ювентус». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом поединке является туринский клуб, поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.5. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 7.2 на победу хозяев, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.33.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.74 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Удинезе» взял старт в сезоне игрой на Кубок страны, где в домашнем поединке без проблем переиграл «Асколи» (3:1). Несколькими днями ранее коллектив также сыграл товарищеский матч с «Эмполи», в котором одержал победу (1:0).

В «Ювентус» вернулся Массимилиано Аллегри, задачей которого будет добыть вместе с командой чемпионский титул. Подготовка к сезону велась в товарищеских матчах, где туринский коллектив сражался с «Барселоной», которой не смог навязать свой футбол и в итоге проиграл (0:3), а также с «Аталантой», которую удалось без проблем переиграть (3:1).

Информация для ставок

«Удинезе» в последних пяти матчах добыл три победы при двух поражениях

«Ювентус» выиграл семь из восьми крайних поединков

Предыдущая очная встреча завершилась поражением «Удинезе» (1:2)

Прогноз

«Ювентус» неудачно выступил в минувшем чемпионате и теперь под руководством нового тренера готов стартовать в новом сезоне. В планах команды нет потери очков в этом матче, а потому ожидаем уверенную победу Ювентуса с форой (-1) и предлагаем сделать эту ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Наполи» в другом матче Серии А.