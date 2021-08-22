«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (22.08.2021)

«Удинезе» дома примет «Ювентус». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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2 : 2
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом поединке является туринский клуб, поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.5. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 7.2 на победу хозяев, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.33.
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.74 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Удинезе» взял старт в сезоне игрой на Кубок страны, где в домашнем поединке без проблем переиграл «Асколи» (3:1). Несколькими днями ранее коллектив также сыграл товарищеский матч с «Эмполи», в котором одержал победу (1:0).
В «Ювентус» вернулся Массимилиано Аллегри, задачей которого будет добыть вместе с командой чемпионский титул. Подготовка к сезону велась в товарищеских матчах, где туринский коллектив сражался с «Барселоной», которой не смог навязать свой футбол и в итоге проиграл (0:3), а также с «Аталантой», которую удалось без проблем переиграть (3:1).
Информация для ставок
- «Удинезе» в последних пяти матчах добыл три победы при двух поражениях
- «Ювентус» выиграл семь из восьми крайних поединков
- Предыдущая очная встреча завершилась поражением «Удинезе» (1:2)
Прогноз
«Ювентус» неудачно выступил в минувшем чемпионате и теперь под руководством нового тренера готов стартовать в новом сезоне. В планах команды нет потери очков в этом матче, а потому ожидаем уверенную победу Ювентуса с форой (-1) и предлагаем сделать эту ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Наполи» в другом матче Серии А.