ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (22.08.2021)

вчера, 11:52

«Удинезе» дома примет «Ювентус». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.814.541.48
Фонбет Live! 21.00 1.17 6.70
Мелбет 8.08 4.11 1.50
1XBET 6.90 4.24 1.58
BetBoom 7.32 4.03 1.53

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом поединке является туринский клуб, поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.5. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 7.2 на победу хозяев, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.33.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.74 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Удинезе» взял старт в сезоне игрой на Кубок страны, где в домашнем поединке без проблем переиграл «Асколи» (3:1). Несколькими днями ранее коллектив также сыграл товарищеский матч с «Эмполи», в котором одержал победу (1:0).

В «Ювентус» вернулся Массимилиано Аллегри, задачей которого будет добыть вместе с командой чемпионский титул. Подготовка к сезону велась в товарищеских матчах, где туринский коллектив сражался с «Барселоной», которой не смог навязать свой футбол и в итоге проиграл (0:3), а также с «Аталантой», которую удалось без проблем переиграть (3:1).

Информация для ставок

  • «Удинезе» в последних пяти матчах добыл три победы при двух поражениях
  • «Ювентус» выиграл семь из восьми крайних поединков
  • Предыдущая очная встреча завершилась поражением «Удинезе» (1:2)

Прогноз

«Ювентус» неудачно выступил в минувшем чемпионате и теперь под руководством нового тренера готов стартовать в новом сезоне. В планах команды нет потери очков в этом матче, а потому ожидаем уверенную победу Ювентуса с форой (-1) и предлагаем сделать эту ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Наполи» в другом матче Серии А.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.68 2.33
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 4.89 1.19
BetBoom 2.59 1.54 1.83 2.05 1.46 2.88
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
5jw7nwuaxg5c
5jw7nwuaxg5c
вчера в 18:58
Футбольный клуб Ювентус (Турин) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 14:11
Юве должен выигрывать этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100