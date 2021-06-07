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Украина — Кипр. Прогноз на товарищеский матч (07.06.2021)

сегодня, 12:41

Международные товарищеские поединки продолжаются, теперь нас ждет встреча Украины и Кипра. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.29 5.40 11.00
Фонбет 1.29 5.50 12.50
Мелбет 1.29 5.40 11.50
1XBET 1.29 5.40 11.50
BetBoom 1.28 5.10 12.50

Ставки букмекеров

Украина, по мнению букмекеров, однозначный фаворит данной встречи. Поставить на победу украинцев можно по коэффициенту 1.41, в случае неожиданной победы Кипра зайдет коэффициент 8.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.65.

Также в линии букмекеры предлагают 2.16 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.46.

Форма команд

Украина продолжает готовиться к европейскому турниру через товарищеские поединки. Команда Андрея Шевченко уже провела два матча, в которых сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и обыграла Северную Ирландию (1:0). В этом матче украинскую национальную команду ожидает не самый сильный соперник, но в таких матчах есть место для ротации, вариативности и экспериментов, чем скорее всего и займется главный тренер.

Кипр, конечно же, не прошел квалификацию на Евро-2020 и просто проводит товарищеские поединки, преследуя свои внутрикомандные цели. В предыдущем матче киприоты проиграли сборной Венгрии (0:1), а в мартовских поединках обыграли Словению (1:0) и проиграли Хорватии (0:1). В этой встрече коллектив настроен дать бой более именитому сопернику несмотря на статус поединка.

Информация для ставок

  • Украина последние пять поединков завершила результатом ТМ 2.5
  • Киприоты не выигрывают в гостях 7 матчей подряд
  • Украинцы забивают дома в 17 играх к ряду
  • Кипр забил всего один мяч в последних пяти поединках

Прогноз

Украина на голову сильнее своего соперника и свое в этом матче точно не упустит. Ожидаем большое количество моментов у ворот Кипра и уверенную победу хозяев. Сделать ставку победу Украины с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.2.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Валюра» по коэффициенту 1.85 в матче с «Викингуром».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.70 1.45 1.88 1.89 1.49 2.60
Мелбет 1.96 1.93
1XBET 1.96 1.93
BetBoom 2.65 1.43 1.85 1.89 1.46 2.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Украина
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