Украина — Кипр. Прогноз на товарищеский матч (07.06.2021)

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сегодня, 12:41

Международные товарищеские поединки продолжаются, теперь нас ждет встреча Украины и Кипра. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Украина, по мнению букмекеров, однозначный фаворит данной встречи. Поставить на победу украинцев можно по коэффициенту 1.41, в случае неожиданной победы Кипра зайдет коэффициент 8.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.65.

Также в линии букмекеры предлагают 2.16 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.46.

Форма команд

Украина продолжает готовиться к европейскому турниру через товарищеские поединки. Команда Андрея Шевченко уже провела два матча, в которых сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и обыграла Северную Ирландию (1:0). В этом матче украинскую национальную команду ожидает не самый сильный соперник, но в таких матчах есть место для ротации, вариативности и экспериментов, чем скорее всего и займется главный тренер.

Кипр, конечно же, не прошел квалификацию на Евро-2020 и просто проводит товарищеские поединки, преследуя свои внутрикомандные цели. В предыдущем матче киприоты проиграли сборной Венгрии (0:1), а в мартовских поединках обыграли Словению (1:0) и проиграли Хорватии (0:1). В этой встрече коллектив настроен дать бой более именитому сопернику несмотря на статус поединка.

Информация для ставок

Украина последние пять поединков завершила результатом ТМ 2.5

Киприоты не выигрывают в гостях 7 матчей подряд

Украинцы забивают дома в 17 играх к ряду

Кипр забил всего один мяч в последних пяти поединках

Прогноз

Украина на голову сильнее своего соперника и свое в этом матче точно не упустит. Ожидаем большое количество моментов у ворот Кипра и уверенную победу хозяев. Сделать ставку победу Украины с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.2.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Валюра» по коэффициенту 1.85 в матче с «Викингуром».