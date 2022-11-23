«Александрия» — «Рух». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (28.11.2022)

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сегодня, 18:40

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи, отдав лишь небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Александрии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.88, а победа гостей принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.8. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Александрия» несколько дней назад сразилась в принципиальном матче с луганской «Зарей» и неожиданно была разгромлена во втором тайме со счетом (1:4). Глобально поражение не отразилось на положение команды в таблице, она по-прежнему идет на пятом месте и имеет в активе 23 очка после 12 сыгранных поединков.

«Рух» в прошлом туре принимал на своем поле «Минай» и расписал ничью (1:1). Чуть ранее коллектив провел дерби против футбольного клуба «Львов» и уступил со счетом (1:2). Подопечные Леонида Кучука продолжают битву за выживание и на данном этапе опережают зону переходных матчей лишь по дополнительным показателям.

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Александрии» насчитывает четыре поединка

У «Руха» лишь одно поражение в последних пяти матчах

Две из трех минувших очных встречи закончились нулевой ничьей

Четыре последние игры и «Александрии» и «Руха» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра с абсолютным доминированием домашней команды. Верим, что она справиться с поставленной задачей и оформит очередную победу, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Александрии» в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.9.