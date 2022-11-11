«Александрия» — «Верес». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (13.11.2022)

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вчера, 17:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются хозяева. Поставить на победу «Александрии» можно по коэффициенту 1.8. Успех «Вереса» оценивается по коэффициенту 4.6, а ничейный исход порадует игроков приятным коэффициентом 3.5.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Если есть желание поставить на обмен голами, то коэффициент на данный исход составляет 1.95.

Форма команд

«Александрия» демонстрирует отличный организованный футбол этой осенью и поражение (1:3) от «Динамо» не совсем отражает то, что происходило на футбольном поле. Эта неудача стала первой для александрийцев с первых чисел сентября и благодаря успешным выступлениям после 10 игр занимают четвертое место в турнирной таблице.

«Верес» в прошлом туре сразился с действующим чемпионом страны и не сумел навязать борьбу грозному сопернику, всухую уступив (0:2). Команда сильно не расстроилась, ведь после всех сыгранных встреч идет на неожиданном для себя шестом месте, имея в копилке 17 зачетных баллов.

Информация для ставок

«Александрия» потерпела всего одно поражение в последних восьми матчах

У «Вереса» три поражения в последних четырех поединках

Три минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр «Александрии» завершились результатом «обе забьют», «Вереса» — «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой игре нас ждет много борьбы на каждом участке поля. Гости всеми силами будут стараться не дать хозяевам сыграть в свой футбол и это приведет к небольшому количеству забитых голов. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.