«Черноморец» – «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (18.10.2022)

1666008472

вчера, 15:07

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок видит «Зарю» фаворитом встречи. На победу луганского клуба предлагается коэффициент 1.75. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.95, а победа хозяев порадует коэффициентом 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.8. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 205. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Черноморец» несмотря на неплохое качество организации игры не может зацепиться за зачетные баллы в чемпионате и проигрывает матч за матчем. В последних играх с «Шахтером», «Александрией» и «Ворсклой» на табло были зафиксированы поражения с одинаковым счетом (1:2). В итоге команда иемя лишь два очка замыкает турнирную таблицу и будет продолжать бороться за выживание.

«Заря» после отличного старта сбавила обороты и потеряла много очков в последних встречах. В последнем туре команда не играла, но поединками ранее была разгромлена «Днепром-1», а также рапсиала ничьи (2:2) и (1:1) с «Кривбассом» и «Александрией».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Черноморца» насчитывает семь поединков (четыре поражения и три ничьих)

У «Зари» лишьодна победа в последних пяти матчах

Две минувшие очные встречи закончились победой «Зари» (3:0)

Четыре из пяти последих игр и «Черноморца» и «Зари» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок. Обе команды желают биться за результат и добывать заветные очки в копилку. Вполне вероятно, что клубысмогут забить минимум по голу в ворота друг друга, поэтому предлагаем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.