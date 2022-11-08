«Динамо» – «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (10.11.2022)

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вчера, 15:45

Ставки букмекеров

Судя по линии букмекерской конторы Лига Ставок, фаворит встречи был определен без проблем. На победу «Динамо» предлагается коэффициент 1.6. Если неожиданного успеха добьются гости, то залетит коэффициент 5.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.3.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Динамо» покинуло еврокубки, заняв последнее место в своей группе. В последнем матче киевляне проиграли турецкому «Фенербахче» (0:2) и финишировали с одним баллов в копилке. В национальном чемпионате дела идут получше, в последних двух встречах удалось без проблем обыграть «Кривбасс» и «Черноморец» (3:1) и (3:0).

«Александрия» демонстрирует организованный футбол и это качество приносит команде результат. Беспроигрышная серия с середины сентября позволяет александрийцам располагаться в таблице выше нынешнего соперника опережая его на четыре очка. В минувшем туре у клуба было сражение с «Колосом» и разгромная победа (4:1).

Информация для ставок

«Динамо» выиграло два из семи последних матчей

Беспроигрышная серия «Александрии» насчитывает семь встреч (четыре победы и три ничьих)

Три минувших очных поединка завершились победой «Динамо»

Четыре из шести последних игр и «Динамо» и «Александрии» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз