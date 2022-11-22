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«Ингулец» — «Верес». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (26.11.2022)

сегодня, 12:08
Верес

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече букмекеры не видят ни одну из команд. Поставить на победу «Ингульца» можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Поверить в успех «Вереса» предлагают по коэффициенту 2.35. В случае ничейного результата зайдет приятный коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 3.09 3.30 2.37

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.4. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.6. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Ингулец» вчера дома сыграл с футбольным клубом «Львов» и добыл необходимый для себя результат, победу с минимальным счетом (1:0). Чуть ранее команда сражалась с «Динамо» и «Металлистом-1925» и в обоих битвах проиграла с одинаковым счетом (1:2). В таблице петровчане по-прежнему идут в зоне вылета на 14 месте.

«Верес» также вчера провел свой поединок и принимал на своем поле вице-чемпиона страны «Динамо». У «волков» получилось навязать борьбу грозному сопернику, но зацепиться за очки не смогли, поражение (0:1). В таблице ровенский клуб располагается на седьмом месте с 17 очками в активе.

Информация для ставок

  • «Ингулец» проиграл четыре из шести последних встречи
  • У «Вереса» лишь две победы в последних 10 играх
  • Три из четырех минувших очных противостояния закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Пять из семи последних поединков «Ингульца» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этой игре мы увидим игру примерно равных по классу команд. Трудно сказать, кто будет иметь превосходство и контролировать игру, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.57 2.41
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:37
Гости не проиграют этот матч
Гость
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