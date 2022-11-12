«Металлист» — «Кривбасс-2020». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (14.11.2022)

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вчера, 16:59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.75 на победу «Металлист», что не делает его явным фаворитом в матче. В случае успеха «Кривбасса» зайдет приятный коэффициент 2.65. Ничейный результат можно выбрать по коэффициенту 3.2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Тотал меньше 2.5 голов можно взять за 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Металлист» не сумел обыграть в харьковском дерби «Металлист-1925», расписав нулевую ничью. Также команда не смогла обыграть на выезде «Зарю», голевая перестрелка завершилась в пользу луганчан (2:3). Тем не менее после трети всех сыгранных матчей клуб занимает восьмое место в самом центре таблицы и продолжает бороться за поставленные на сезон задачи.

«Кривбасс» в зоне вылета, но имея в активе девять очков уступает ближайшему конкуренту лишь по дополнительным показателям. В последних турах криворожане обыграли «Ворсклу» (1:0), а также не зацепились за очки с «Рухом» и «Динамо» (1:2) и (1:3).

Информация для ставок

Серия без побед «Металлиста» насчитывает четыре игры (две ничьих и два поражения)

У «Кривбасса» две победы в последних пяти матчах

Две минувшие очные встречи закончились разгромными победами «Металлиста» (3:0) и (5:0).

Три из четырех последних поединков «Кривбасса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды приложит максимум усилий, чтобы порадовать своих поклонников набранными очками. Верим в обоюдное взятие ворот и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.