«Рух» – «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (07.12.2022)

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вчера, 12:54

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.05 на победу «Рух», который не подтверждает явного преимущества хозяев по котировкам в данном матче. В случае успеха «Черноморца» залетит коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.02. низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Рух» два последних сражения с «Александрией» и «Минаем» завершил вничью с одинаковым счетом (1:1), а чуть ранее в региональном дерби команда оказалась слабее футбольного клуба «Львов» (1:2). К экватору турнира коллектив подходит находясь в зоне вылета на 13 месте с 13 очками в активе, но отстает от ближайшего конкурента всего на один балл.

«Черноморец» также борется за выживание, но располагается двумя строчками ниже имея на три очка меньше. Одесситы в последнем туре УПЛ не смогли завоевать положительный результат с «Кривбассом» (0:1), а чуть ранее нулевая ничья была расписана с харьковским «Металлистом».

Информация для ставок

«Рух» лишь раз проиграл в последних шести встречах

У «Черноморца» две победы в последних четырех матчах

Минувшая очная встреча закончились победой «Черноморца» (4:3)

Пять последних игр «Руха» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой битве мы вряд ли может ожидать содержательный футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4.