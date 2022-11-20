«Шахтер» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.11.2022)

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сегодня, 14:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Поставить на победу дончан с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Ворсклы» оценивается коэффициентом 8.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.95.

Форма команд

Донецкий «Шахтер» после голевой ничьей (2:2) с «Александрией» отправился в гости к лидеру чемпионата «Днепру-1» и не сумел зацепиться за очки и порадовать своих поклонников, на табло было зафиксировано поражение (1:2). Дончане продолжают занимать второе место в общем зачете с отставанием от днепрян в восемь баллов.

«Ворскла» свою игру с «Днепром-1» завершила вничью (1:1), а затем отправилась в Ковалевку на встречу с «Колосом» и смогла в неуступчивой борьбе вырвать долгожданную победу (2:1). Полтавский клуб продолжает движение вверх по турнирной таблице и на данном этапе сезона уже располагается на шестом месте с 18 очками в активе.

Информация для ставок

«Шахтер» добыл всего две победы в последних семи играх

«Ворскла» на выезде проиграла пять из восьми последних встреч

Четыре минувших очных поединка закончились результатом ТМ 2.5

В 16 последних матчах с участием «Шахтера» было забито минимум два гола

Прогноз

Нас ждет серьезная борьба между двумя организованными командами. Ни одна из команд не захочет отдавать очки в этом матче, и скорее всего распишутся в воротах друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.