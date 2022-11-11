«Шахтер» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (13.11.2022)

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вчера, 17:25

Ставки букмекеров

«Шахтер» играет на своем поле, и является фаворитом встречи. Поставить на победу донецкого клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 4.6, а победа гостей залетит по коэффициенту 6.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.6 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.45. Обмен голами в этой игре стоит 1.65.

Форма команд

«Шахтер» по итогу групповой стадии ЛЧ обеспечил себе место в плей-офф раунде ЛЕ и теперь сосредоточился лишь на национальном первенстве. «Горняки» в минувших двух турах сыграли с «Ингульцом» и «Вересом» и спокойно победили (3:0) и (2:0) соответственно. В таблице донецкий клуб располагается на втором месте и отстает от лидера на пять очков.

«Заря» также идет в самом верху таблицы и после 11 туров имеет 22 очка, что лишь на четыре меньше, чем у нынешнего соперника. Луганчане несколько дней назад сенсационно проиграли «Ингульцу» (0:1), а чуть ранее в драматичном поединке обыграли харьковский «Металлист» (3:2).

Информация для ставок

«Шахтер» выиграл четыре раза в последних девяти поединках

У «Зари» лишь одно поражение в последних пяти играх

Минувшая очная встреча завершилась победой «Шахтера» (6:1)

Три из четырех последних матчей и «Шахтера» и «Зари» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз