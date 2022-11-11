Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболУкраина. Премьер-Лига 2022/2023

«Шахтер» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (13.11.2022)

вчера, 17:25
Шахтер

Ставки букмекеров

«Шахтер» играет на своем поле, и является фаворитом встречи. Поставить на победу донецкого клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 4.6, а победа гостей залетит по коэффициенту 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.167.48
Лига Ставок 1.46 4.70 6.00
Мелбет 1.42 4.90 7.00
1XBET 1.42 4.90 7.00

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.6 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.45. Обмен голами в этой игре стоит 1.65.

Форма команд

«Шахтер» по итогу групповой стадии ЛЧ обеспечил себе место в плей-офф раунде ЛЕ и теперь сосредоточился лишь на национальном первенстве. «Горняки» в минувших двух турах сыграли с «Ингульцом» и «Вересом» и спокойно победили (3:0) и (2:0) соответственно. В таблице донецкий клуб располагается на втором месте и отстает от лидера на пять очков.

«Заря» также идет в самом верху таблицы и после 11 туров имеет 22 очка, что лишь на четыре меньше, чем у нынешнего соперника. Луганчане несколько дней назад сенсационно проиграли «Ингульцу» (0:1), а чуть ранее в драматичном поединке обыграли харьковский «Металлист» (3:2).

Информация для ставок

  • «Шахтер» выиграл четыре раза в последних девяти поединках
  • У «Зари» лишь одно поражение в последних пяти играх
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Шахтера» (6:1)
  • Три из четырех последних матчей и «Шахтера» и «Зари» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Это встреча, вероятно, подарит нам яркий и красивый футбола, который будет наполнен опасными моментами и забитыми голами. Скорее всего, увидим много мячей, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.47 2.08 1.74
Лига Ставок 2.31 1.53 1.87 1.87
Мелбет 2.44 1.55
1XBET 2.44 1.55
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 