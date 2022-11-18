«Верес» – «Динамо». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (21.11.2022)

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вчера, 16:55

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом в данной встрече является «Динамо». Загрузить на победу гостей с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Вереса» порадует коэффициент 7.2. Ничейный исход дается по коэффициенту 4.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно также по коэффициенту 2.

Форма команд

«Верес» проводит очень трудный отрезок сезона, где необходимо сражаться с лидерами чемпионата. Зацепиться за очки в этих противостояниях у ровенского клуба пока не получилось, проиграл «Заре» (0:1), «Шахтеру» (0:2) и «Александрии» (2:3). В таблице «волки» занимают шестое место и уверенно чувствуют себя вдали от зоны вылета.

«Динамо» набрало ход и плотную приблизилось к лидерам. Команда в последних четырех турах набрала 10 очков и на данный момент занимает четвертое место в общем зачете. В минувших турах киевляне расписали нулевую ничью с «Колосом», а также в перенесенном матче первого тура обыграли «Ингулец» (2:1).

Информация для ставок

«Верес» проиграл четыре из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Динамо» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

Пять минувших очных встреч завершились поражением «Вереса»

Три из четырех последних игр «Динамо» и две из трех «Вереса» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Ожидаем игру с тотальным доминированием гостевого коллектива. Верим, что более квалифицированный клуб добудет победный результат и три очка в копилку, поэтому предлагаем поставить на победу «Динамо» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.