«Унион» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2024)

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сегодня, 09:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Униона» оценивается за 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Унион» снова теряет очки в последних матчах и о спасении своего места на следующий сезон говорить пока рано. Столичная команда опустилась на 13 место сс 29 баллами и опережает зону вылета всего на три пункта. В матче с немотивированной «Баварией», хозяева могут зацепиться за очки, но даже в такой ситуации сделать это будет сложно. В прошлом туре «Унион» проиграл на выезде «Аугсбургу» (0:2), а ранее уступил новому чемпиону Германии – «Байеру» (0:1).

«Бавария» проиграла чемпионат и для нее не столь важно, займет она второе или третье место. Тем не менее, подопечные Тухеля добились полуфинала Лиги чемпионов и находятся в хорошем настроении, что играет не в пользу «Униона». Вполне возможная ротация состава, ведь тренерскому штабу нужно поберечь игроков на полуфинал европейского турнира. В прошлой игре Лиги чемпионов «Бавария» обыграла на своем поле «Арсенал» (1:0), а в чемпионате справилась с «Кельном» (2:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти выездных матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Униона»

·«Унион» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч будет тяжелым для хозяев и вряд ли они сумеют забрать победу, но определенно должны забивать в ворота нестабильного гранда. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.