«Университатя» — «Академика Клинчени». Прогноз на матч чемпионата Румынии (26.05.2021)

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сегодня, 11:45

В 10-м туре плей-офф чемпионата Румынии встретятся две очень интересные команды. На своем поле «Университатя» принимает «Академика Клинчени».

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.16. В случае победы «Академика Клинчени» зайдет коэффициент 3.32. Ничью можно выбрать по 3.36.

Также в линии букмекеры предлагают 2.13 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.96.

Форма команд

ФК «Университатя» прошел тяжелый отрезок чемпионата, где за пять туров смог набрать всего три очка. Тем не менее команда уже гарантировала себе участие в Лиге Конференций, поэтому теперь может спокойно доигрывать оставшиеся туры чемпионата Румынии. В прошлой игре «Университатя» оказалась сильнее «Стяуа» на выезде (1:0), а туром ранее на своем поле проиграла «ЧФР Клуж» (1:3). Несколько дней назад коллектив выиграл Кубок Румынии, обыграв «Астру» (3:2).

«Академика Клинчени» потеряла шансы отобраться на места, которые дают право участвовать в еврокубках, поэтому может доигрывать чемпионат и начинать подготовку к следующему сезону после перерыва. Команда провела неплохой сезон, однако в некоторых матчах не хватило реализации моментов и концентрации до конца игры. Последние две встречи «Академика Клинчени» закончились победами над «Сепси» (2:1) и «Ботошани» (4:3).

Информация для ставок

• «Университатя» проиграла четыре игры из пяти последних в чемпионате

• «Академика Клинчени» не может выиграть уже четыре выездных игры подряд

• Последние четыре встречи между командами завершались тоталом меньше 1.5 мячей

• «Университатя» не выигрывает у «Академика Клинчени» уже четыре матча подряд

Прогноз

Команды очень мало забивают в личных встречах, поэтому предполагаем, что и этот матч не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.